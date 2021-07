CARUSO, Jimmy



Jimmy est décédé le 18 juillet. Il a été précédé dans la mort par son épouse dévouée Eleonore Calascione.Lui survivent ses garçons Gino (Francine), Dino (Jocelyne) et Ricky (Susi), ses petits-enfants Pascal, Normand, Sandra, Marie-Claude, Steven et plusieurs arrière-petits-enfants.Jimmy était un musicien de talent (saxophone, clarinette et accordéon). Intéressé par le culturisme, il a ouvert le premier de ses gymnases en 1954. Il a entrainé et ainsi photographié des champions en culturisme, des gants dorés en boxe et des personnalités célèbres. Il a pris des photos exceptionnelles qui sont encore aujourd'hui utilisées dans les médias. Son fils Gino a poursuivi l'oeuvre de son père et il gère toujours son commerce Caruso Fitness Nutrition qui favorise la santé des personnes qui s'entrainent activement.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Foyer Dorval pour les excellents soins et la gentillesse que Jimmy a reçus.À la demande de Jimmy, l'enterrement sera privé et les condoléances pourront être communiquées en ligne: