BEAUCHEMIN, Hélène



Le 12 juillet 2021, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, est décédée à l'âge 90 ans et 8 mois, Madame Hélène Beauchemin. Elle était l'épouse de feu Monsieur Ludovic Noiseux.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Francine Duhamel) et Lise (Jean Beauchemin) ainsi que ses petits-enfants: Mathieu Beauchemin et Jean-François Noiseux (Charlotte Meunier). Elle laisse également ses belles-soeurs: Denise et Élisabeth Noiseux ainsi que Pauline Ouellette et Micheline Savaria; son beau-frère Christian Séguin; ses cousins et cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.Elle est partie rejoindre son époux Ludovic, son frère Raynald et sa soeur Carmen.La famille tient à remercier le personnel de l'unité de la Gare de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Les funérailles seront célébrées le samedi 31 juillet à 14h en l'église de Saint-Jean-Baptiste. La famille sera présente à l'église dès 13h. Madame Beauchemin a été confiée à la1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.maisonfunerairemongeau.com