BRAÜN-BALIT, Pierrette



À Blainville, le 19 juillet 2021, à l'âge de 95 ans est décédée Pierrette Braün. Son amour, son courage et sa détermination vivent désormais dans nos coeurs.Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Danièle Gérin-Lajoie), ses filles Diane et Lynn, sa belle-fille Anne-Marie Duchesneau, ses petits-enfants: Renaud, Simon, Patrick, Carl, Philippe, Roxanne, Nicolas et ses cinq arrière-petits-enfants.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:le vendredi 30 juillet de 9h à 12h. Une cérémonie commémorative aura lieu le vendredi 30 juillet à 11h30 et de là au cimetière St-Vincent-de-Paul pour la mise à terre.