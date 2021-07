LEBRUN, Gilbert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gilbert Lebrun survenu à Montréal, le 2 juillet 2021, à l'âge de 62 ans. Il était le conjoint de Mme France Plasse. Il part rejoindre ceux qu'il a aimés.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Ariane, son frère Laurent (Céline), ses soeurs : Christine (Jean-Yves) et Lucille (André), ses beaux-parents, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 31 juillet 2021 de 13h00 à 16h00. Une liturgie de la Parole suivra, dès 16h00, en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.