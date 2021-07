GOULET CHAREST, Rhéa



À Longueuil, le 15 juillet 2021, à l'âge de, est décédée Rhéa Goulet, veuve de Jean-René Charest.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jacques Boulé), Michèle (Gilles Paradis), Ginette (Robert Tardif), Claude (Brigitte Dion) et Normand (France Vaillancourt), ses petits-enfants François-Xavier, Charles-Étienne, Patrice-Olivier, Mireille-Maude, Jean-Philippe, Lyne, Kristel et Kimberley, ses douze arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Rolande et Diane, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juillet 2021 dès 14h et une cérémonie hommage aura lieu le même jour dès 15h en la chapelle de la:La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD Mgr Coderre pour les soins qui lui ont été prodigués durant son séjour.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être acheminés à la Fondation des Centres d'hébergement du Vieux-Longueuil.