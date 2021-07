MURPHY (née Prud'Homme)

Yolande



À Beauharnois, le 18 juillet 2021 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Yolande Prud'Homme, épouse de feu René Murphy.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Gilles), Serge, Sherley (Gaétan) ainsi que son petit-fils Frédérik.Elle laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.En raison de la pandémie, les funérailles seront célébrées ultérieurement. La date et l'heure seront communiquées dès que connues.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200