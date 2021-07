MONTGRAIN, Philippe



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 12 juillet 2021, est décédé à l'âge de, le père Philippe Montgrain, o.m.i. Il était le fils de feu Josaphat Montgrain et de feu Rose-Délima Lalonde. Il fit ses premiers voeux le 15 août 1939 et fut ordonné prêtre le 18 juin 1944.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. L'ont précédé dans le deuil ses frères et soeurs feu Léo (feu Annette Besner), feu Émile (feu Yvonne St-Denis), feu Lucien (feu Éliane Goyette), feu Sr Estelle, c.n.d., feu Hélène (feu Georges Laniel), feu Maria (feu Lionel Bibeau).Ses funérailles seront célébrées à la chapelle de la Résidence Notre-Dame de Richelieu, le vendredi 30 juillet, 14h00, et ses cendres seront inhumées dans notre cimetière de Richelieu à une date ultérieure.Les funérailles à Richelieu seront enregistrées et diffusées ultérieurement sur notre site Web à l'adresse suivante: www.omi-qc-on.com