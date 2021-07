GIGNAC, Madeleine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Madeleine Gignac, survenu le 15 juillet 2021, à l'âge de 75 ans. Elle était l'épouse de monsieur Fernand Morin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants, Caroline (Jacques), Jean-François et Mélanie (Sébastien), ses quatre petits-enfants Olivier, Mathieu, Zackary et Aurélie, ses frères et soeurs : Jean Guy (Murielle), Louise (André), Denis, Ginette et Francine (Claude), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec.Les services funéraires ont été confiés à la :