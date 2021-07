CARON CHAKER, France



France était une femme de coeur débordante d'amour, une amie généreuse, une soeur attentionnée, une infirmière dévouée et aimante. Son rire contagieux, son sourire radieux, sa douceur légendaire, sa gentillesse et son amour de la vie resteront à jamais gravés dans nos coeurs.Elle laisse dans le deuil son mari et amour Simon Chaker, ses enfants Hugues (Véronique), Julie (Denis) et Vincent (Shana), ses petits-enfants Annabelle, Alexia, Julien, Mattéo et Philippe, sa soeur Josée (Martin), sa famille et tous ses amis.Afin de lui rendre hommage, elle sera exposée le dimanche 1er août, de 13h à 17h, au complexe funéraire:2159 BOUL. ST-MARTIN EST, LAVAL514-277-7778 www.memoria.caUne messe commémorative sera célébrée le samedi 7 août à 11h à la Paroisse Saint-Claude à Laval (80, rue Meunier).Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Cité-de-la-Santé ou Maxime-Letendre seraient appréciés.De plus amples renseignements sont disponibles sur le site de Memoria.