LACHAPELLE, Claire

(née Choquette)



Paisiblement, entourée de ses enfants, à son domicile de N.D.G., à Montréal, est décédée Mme Claire Lachapelle (née Choquette), à l'âge de 95 ans, épouse de feu M. François Denis Lachapelle. Elle est allée rejoindre son " beau François " qu'elle a tant aimé pendant 66 ans de mariage. Le couple mythique est réuni pour l'éternité.Elle fut une épouse et une maman exceptionnelle. Nous nous souviendrons de Claire pour sa joie de vivre, son hospitalité sans pareil, sa douceur et ses bons mots pour tous. Son intelligence vive, ses yeux rayonnants et son fin sourire font qu'elle portait bien son nom.Elle laisse dans le deuil ses sept enfants, Francine, Carole (André), Denis (Line), Claude (Jeanne), Louise (Daniel), François (Nathalie) et Raymond, ses petits-enfants, Émilie, Antoine, Mélissa et Laszlo (Amélie), ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mercredi 28 juillet 2021 au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7de 13h à 16h au salon Les Chênes, suivra une liturgie de la Parole à 16h à la chapelle du centre.