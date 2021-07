Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Adieu les cons

Photo courtoisie

Si vous êtes un amateur de cinéma français et que vous comptiez voir le plus récent lauréat du César du meilleur film sur grand écran, il ne faut plus tarder.

Albert Dupontel, Virginie Efira et Nicolas Marié sont exceptionnels dans ce récit qui marie habilement l’humour absurde à la tragédie humaine, dans lequel on assiste à l’association improbable entre un informaticien frustré de ne pas avoir reçu une promotion, une coiffeuse condamnée par la médecine et un non-voyant. De plus, cette envie d’envoyer promener les cons, n’est-ce pas tellement 2021 ?

— Cédric Bélanger

Une agence pas comme les autres

Photo courtoisie

La famille Kretz en est une très soudée, comme on peut le voir dans la nouvelle série de Netflix L’Agence : l’immobilier de luxe en famille. Installés à Boulogne-Billancourt, en France, Olivier et Sandrine Kretz gèrent une prestigieuse agence immobilière en compagnie de trois de leurs quatre fils. On suit avec grand intérêt leurs différentes aventures : visites de maisons de luxe à Paris et même Ibiza, prises de bec, rendez-vous galants. À la fin des cinq épisodes, on ne peut qu’être très attachés aux Kretz, et à la grand-mère Majo, et on espère qu’une deuxième saison verra le jour.

► Où : L’Agence : l’immobilier de luxe en famille, sur Netflix.

— Raphaël Gendron-Martin

Le Festif ! virtuel

Il reste quelques billets pour la 12e édition du Festif ! de Baie-Saint-Paul, mais ils sont de plus en plus rares. La page Facebook du Festif ! permettra de vivre cet événement avec la mise en ligne de cinq prestations. On peut voir celles des Barr Brothers, Comment Debord, The Planet Smashers et Jesuslesfilles qui sont déjà en ligne. Et samedi, Michel Rivard revisitera en direct, à 20 h 30, son vaste répertoire, seul, avec ses guitares, sur les planches de la scène du Bas de la Baie.

— Yves Leclerc