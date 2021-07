ROY, Gilles



À Beloeil, le 3 juillet 2021 est décédé M. Gilles Roy à l'âge de 77 ans, natif de St-Martin en Beauce, époux de Mme Madeleine Desautels.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicolas (Geneviève), Marylène (Yannick), Sébastien (Sophie) et Jonathan, ses petits-enfants Marjorie, Vicky et Valérie, les enfants de son épouse Pascal et Annie (David), sa soeur Jocelyne (Wilfrid), la mère de ses enfants Lucille Thibodeau, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 rue Richelieu, Beloeil, le samedi 31 juillet dès 13h suivi d'une célébration religieuse à 14h.En sa mémoire, des dons à la Fédération Québécoise des Sociétés d'Alzheimer seraient appréciés.Remerciement spécial au personnel de Bien-Être à la Maison pour tous les bons soins prodigués et le support apporté durant plusieurs années.Télécopieur : (450) 467-9468www.salondemers.com