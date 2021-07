TREMBLAY, Benoit



À Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'âge de 79 ans, est décédé Me Benoit Tremblay. Il rejoint son épouse Louisette Girard.Il laisse dans le deuil ses enfants Hervé Benoit, Marie Josée et leurs conjoints, sa petite-fille Èvaëlle, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le 1er aout 2021 de 13h à 17h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 17h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Justice Pro Bono (justiceprobono.ca).