LAPOINTE, Guy



À Montréal, le 14 juillet 2021, est décédé Guy Lapointe, époux de feu Madeleine Carle et conjoint de Jeanne Vallée.Il laisse dans le deuil ses fils Philippe (Elisabeth Roy) et Martin (Sylvie Gilbert), ses petits-enfants Alexis, Colin, Elisabeth et Camille-Charlotte, son arrière-petit-fils Leonardo, sa soeur Rita, ses neveux et nièces, parents et amis, ainsi que de nombreux anciens collègues.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 31 juillet de 13h à 17h. Un hommage aura lieu au salon.La famille remercie l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame pour son dévouement.Des dons à la Fondation PalliAmi seraient appréciés.