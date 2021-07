DUPUY GOURDON, Lise



À Montréal, le 16 juillet 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée Lise Dupuy Gourdon, épouse de feu Jean-Louis Gourdon.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Philippe Gourdon ainsi que son petit-fils Emrys Gourdon et sa petite-fille Kloe Desrosiers, son beau-fils Dominique Gourdon.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Michelle et Danielle (Denis Bourdeau) et ses frères Jean, Richard et Pierre, de même que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que parents et ami(e)s.En raison des circonstances sanitaires actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec afin de supporter la recherche sur cette maladie.https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriam/