LEBLANC, Mary (De Filippo)



À Montréal, le lundi 14 juillet 2021, est décédée madame Mary De Filippo Leblanc.Elle laisse dans le deuil ses fils Bob et Marc (Agnès), son ami de longue date Gil, sa soeur Ann (Bill), sa belle-soeur Marva (feu Robert), ses neveux et nièces.La famille vous accueillera le vendredi 30 juillet de 13h à 18h au:CÔTE-DES-NEIGES4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALElle sera inhumée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Coeur et AVC www.coeuretavc.ca