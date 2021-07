PURCELL, John



Fort jusqu'à la toute fin, Johnny nous a quittés après une courageuse bataille contre le cancer et l'alzheimer, le dimanche 18 juillet 2021, à l'âge 75 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Brenda, ses fils Derek et Lee (Émilie Lafrance), ses petits-enfants Gabrielle, Tristan et Maia qu'il aimait tant; Julie Deschamps, Geneviève Robichaud, ses frères et soeurs: Eleanor (feu Bob Goodhand), Bill (Giselle), Carol (feu John Shipton), feu Barbara (Bob Lapare), Pete (Theresa) et Alan (Anita); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Nous garderons en mémoire sa passion pour le hockey et pour toutes les équipes, sauf les Canadiens.La célébration de sa vie aura lieu au Club de Golf Rawdon, 3999 Lakeshore Drive, Rawdon, le dimanche 1er août de 13h à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou la Société Alzheimer serait apprécié.RAWDON / 450-834-4222