Changements climatiques: «Le pire est peut-être encore à venir»

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses partout dans le monde et pourraient bien le devenir encore plus dans les prochaines dizaines d’années.

Le météorologue Gilles Brien explique que ces prévisions sont réalisées à l’aide de modélisations, et que cette augmentation en fréquence et en intensité est prévue depuis les années 80.

«Là le problème, c’est que les modèles climatiques ne sont pas assez puissants pour capter des phénomènes qui sont très localisés», constate l’expert.

Il poursuit en expliquant que les inondations en Allemagne et en Chine sont des représentations de ces incidents extrêmes, tout comme les vagues de chaleur des récentes semaines.

«Là les experts s’inquiètent. On réalise peu l’impact et l’amplitude de ces changements climatiques», affirme Gilles Brien.

Repenser les villes

«On aurait besoin de revoir complètement la manière dont on construit nos maisons, nos routes», croit le météorologue.

Pour lui, le fait que plusieurs personnes ne croient pas aux changements climatiques freine les changements et ralentit le processus d’adaptation.

«Le premier problème c’est que les changements climatiques ce n’est pas seulement dans le pôle Nord avec les ours polaires. C’est dans nos vies, c’est au quotidien. Malheureusement, le pire est peut-être à venir encore», craint Gilles Brien.

