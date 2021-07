Ciné nostalgie : les 15 ans de «Little Miss Sunshine»

L’été, le soleil, les vacances, la bonne humeur... et l’anniversaire de ce film, qui rend décidément très heureux!

- Avant d’écrire le scénario de cette comédie dramatique, Michael Arndt était l’assistant personnel de Matthew Broderick. Guidé par une phrase d’Arnold Schwarzenegger, qui avait déclaré qu’il détestait les perdants, le scénariste a démissionné et s’est mis à rédiger cette histoire inspirante... qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario original. Ensuite, il a écrit Histoire de jouets 3, Sens dessus dessous ainsi que Star Wars: Le Réveil de la Force.

- Mais le scénario a eu du mal à trouver preneur. Aucun studio n’en voulait, et il a fallu trois ans avant que Focus achète les droits. Puis, deux autres années se sont écoulées pendant lesquelles les cinéastes ne parvenaient pas à se mettre d’accord avec les producteurs sur les lieux de tournage ainsi que la distribution. Finalement, cinq ans après la fin de l’écriture du scénario, le producteur Marc Turtletaub (Loving) a acheté les droits et a financé Little Miss Sunshine.

- Jonathan Dayton et Valerie Faris se sont rencontrés à l’université de Californie (UCLA), où ils sont tombés amoureux. Mariés à la fin des années 1980, ils se sont lancés dans la réalisation de vidéoclips, travaillant avec les Red Hot Chili Peppers ou The Smashing Pumpkins. Little Miss Sunshine a été le tout premier long métrage qu’ils ont réalisé à deux.

- Le personnage de Richard Hoover, conférencier motivateur et coach de vie, devait revenir à Bill Murray ou à Robin Williams. Les studios tenaient à lui, pensant que le film n’obtiendrait pas le succès souhaité. David Duchovny et Alec Baldwin ont également eu, un temps, la faveur de la production. Mais c’est finalement Greg Kinnear qui a été choisi.

- Le rôle de Frank Ginsberg, frère suicidaire de Sheryl (Toni Collette), la femme de Richard, a été écrit spécifiquement pour Bill Murray. Mais le comédien n’a pu participer à la production et c’est finalement Steve Carell – complètement inconnu à l’époque - qui a été choisi.

- L’un des tout premiers acteurs à avoir été embauché est Paul Dano, qui incarne Dwayne, le frère d’Olive (Abigail Breslin), adolescent ayant fait vœu de silence. Le jeune acteur a été engagé deux ans avant le premier tour de manivelle.

- Au moment du tournage, Abigail Breslin n’avait que neuf ans. Les réalisateurs se sont assurés qu’elle ne pourrait pas entendre les répliques plutôt vulgaires d’Alan Arkin (alias Edwin Hoover dans l’histoire). La jeune actrice avait d’ailleurs révélé, quelques années plus tard, ne pas avoir été au courant des dialogues d’Arkin et les avoir découverts en voyant le long métrage.

- Little Miss Sunshine a été présenté au Festival de Sundance... quatre jours seulement après la fin de la postproduction. Et sachez que Michael Arndt a réécrit la fin du film six semaines avant le début du Festival!

- C’est d’ailleurs lors de sa présentation à Sundance que Little Miss Sunshine a été l’objet d’enchères impressionnantes. C’est finalement Fox Searchlight qui a remporté la mise, payant pas moins de 10,7 millions $US pour les droits de distribution. Bien en prit les studios, car le long métrage, dont le budget de production était de huit millions, en a rapporté 101 au box-office... en plus d’être nommé dans quatre catégories aux Oscars et de repartir avec deux statuettes.

- Le générique de fin comporte la mention que le long métrage est dédié à la mémoire de Rebecca Annitto. Il s’agit de la nièce du producteur Peter Saraf, décédée brutalement dans un accident de voiture avant la sortie du film.