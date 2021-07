5 incontournables pour une belle tournée dans le coin de Québec

Des plaines d’Abrahams aux vignobles de l’île d’Orléans en passant par la vallée glaciaire de la Jacques-Cartier, la Capitale-Nationale ne manque pas de charme. Voici cinq classiques qui valent d’être (re)découverts lors d’une virée d’été dans cette vaste région.

Le Vieux-Québec

Qui dit voyage à Québec dit forcément balade dans le Vieux-Québec. Il faut, entre autres, flâner sur la rue Saint-Jean, profiter de la vue de la terrasse Dufferin et descendre «l’escalier casse-cou» jusque dans le quartier Petit-Champlain. Là, on s’assure de découvrir la place Royale, d’admirer le château Frontenac depuis la rue Sous-le-Fort et d’aller prendre deux ou trois photos sous les parapluies de la rue du Cul-de-Sac. Puis, on se rend au bord de l’eau... et on monte à bord du traversier Québec-Lévis pour admirer tout cela d’un nouvel angle, les cheveux dans le vent!

Le parc national de la Jacques-Cartier

Avec ses montagnes verdoyantes et ses vallées profondes, ce parc compte parmi les plus beaux de la province. Envie d’une bonne randonnée? On s’offre une montée sur le sentier Les Loups ou sur le nouveau sentier L'Escarpement pour des vues spectaculaires. Envie de profiter de l’eau? On loue un canot, une planche à pagaie ou un kayak récréatif pour une descente mémorable sur la rivière Jacques-Cartier. On peut même opter pour la location de «chambre à air» pour une journée en famille au fil de l’eau.

Le tour de l’île d’Orléans

L’île d’Orléans n’est pas seulement un endroit de rêve pour l’autocueillette de fraises délicieuses. Elle est aussi parsemée de kiosques champêtres, de restaurants et de boutiques gourmandes. Les «foodies» voudront, par exemple, s’arrêter au photogénique vignoble Sainte-Pétronille, déguster un sorbet chez Cassis Monna & Filles, faire des réserves de fromages à griller aux Fromages de l’Isle d’Orléans ou encore découvrir le nouveau café-boutique-atelier de la confiturerie Tigidou, au bord du fleuve.

Le Massif de Charlevoix

Connue pour ses pentes de ski qui surplombent le Saint-Laurent, la station a lancé en juin 2021 sa toute première saison estivale officielle. Désormais centre de plein air quatre saisons, le Massif offre 20 km de sentiers de vélo de montagne, 20 sentiers de randonnée pédestre, des sorties de canyoning et des balades panoramiques en télécabine. On peut même prendre part à des visites guidées d’interprétation sur les plantes sauvages comestibles. Il y a divers types d’hébergement sur place, incluant un camping nomade pour les vans.

Le parc de la Chute-Montmorency

Pont suspendu, téléphérique, escalier panoramique, nouvelle promenade au bas du site: il y a plusieurs façons d’admirer la chute Montmorency et ses 83 mètres de haut. Il y a même une tyrolienne de 300 m de long et une via ferrata pour les plus téméraires. Bon à savoir: le parc compte aussi plusieurs restaurants, dont un resto mobile, un casse-croûte et une terrasse - celle du Manoir Montmorency - qui se targue de servir l’un des meilleurs brunchs de Québec.