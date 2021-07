COVID-19: 170 cas de plus en Ontario

L’Ontario a enregistré moins de nouveaux cas de la maladie à coronavirus, samedi, en déclarant 170, soit 22 de moins que la veille.

Trois décès supplémentaires sont à déplorer dans la province la plus peuplée au pays. Depuis le début de la pandémie, 549 156 Ontariens ont contracté la COVID-19 et 9311 ont été emportés par le virus.

Les hospitalisations continuent à diminuer (125, -12) et la situation aux soins intensifs s’améliore (132, -4).

Quelque 124 261 Ontariens ont été vaccinés au cours des 24 dernières heures, faisant en sorte que, maintenant, 9,75 millions de premières doses (80,72%) et 8,1 millions de deuxièmes doses ont été données (67,1%).

Rappelons que le Québec ne dévoile plus ses données COVID la fin de semaine.

Le Manitoba (62 cas et un décès) et la Saskatchewan (48 cas et un décès) ont également mis leurs données à jour samedi.

La situation au Canada:

Ontario: 549 156 cas (9311 décès)

Québec: 376 530 cas (11 239 décès)

Alberta: 233 160 cas (2322 décès)

Colombie-Britannique: 148 842 cas (1767 décès)

Manitoba: 57 417 cas (1171 décès)

Saskatchewan: 49 656 cas (578 décès)

Nouvelle-Écosse: 5882 cas (93 décès)

Nouveau-Brunswick: 2350 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 551 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 425 987 cas (26 544 décès)