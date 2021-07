HAMELIN, Roland



De Saint-Michel, le dimanche 16 mai 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Roland Hamelin, époux de madame Marie Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Lise), Marc (Julie), Steve et Sylvie (Mathieu), ses petits-enfants Samuel, Maxime, Yannick, Dominic, Axel, Maheva, Alicia et Olivier, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Michel, le samedi 31 juillet dès 14h, suivi des funérailles à 14h30.