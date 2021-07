LANDREVILLE, Raymonde



De Lavaltrie, le 19 juillet 2021, est décédée, à l'âge de 69 ans, madame Raymonde Landreville, épouse de monsieur Gilles Roy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Étienne, Nicholas et Benoit (Annie-Claude) et ses petits-enfants Leh-Anna et Julien.La famille vous accueillera le jeudi 29 juillet dès 11h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h à l'église de La Purification au 445, rue Notre-Dame à Repentigny.Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.