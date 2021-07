Des mégacommandes d’alcool pour continuer à boire après minuit

Les propriétaires de bars déplorent que les règles mises en place par le gouvernement Legault concernant l’heure de fermeture des bars en contexte de pandémie créent un contexte «dangereux».

Selon les règles en vigueur présentement, les bars doivent cesser la vente d’alcool à minuit et doivent fermer leurs portes à 2h du matin.

Plusieurs propriétaires soutiennent que cette règle crée notamment des problèmes d’excès et de surconsommation d’alcool. Certains racontent que des clients passent des «mégacommandes» d’alcool à 23h45 pour être certains d’en avoir assez jusqu’à la fermeture du bar.

«Les gens consomment plus vite, ils ont plus de drinks, donc étant donné qu'ils en ont plus devant eux, ils veulent battre le temps, donc là, c'est rendu comme un genre de "beat the clock"», a dénoncé Manny Vides Jr, propriétaire de deux bars.

Une situation qui pourrait engendrer des problèmes, selon la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec.

«En ce moment, il n’y a pas eu encore d’accidents graves, mais avec l’alcool, c’est dangereux. Depuis des années, on offre des cours à nos employés de service responsable, mais là, avec ces règles-là, on ne peut pas les appliquer, c’est trop dangereux», a expliqué Renaud Poulin, PDG de la corporation, à l’antenne de LCN.

Certains clients deviennent même agressifs lorsqu’on leur annonce qu’ils ne peuvent pas acheter d’alcool après minuit, a confirmé Toby Lyle, propriétaire de trois bars.

«Ça commence à être agressif. Ils sont habitués à boire jusqu'à 3h du matin. À minuit, ils sont fâchés», a-t-il témoigné.

Ces mesures créent aussi une situation difficile pour le recrutement du personnel, en pleine pénurie de main-d’œuvre, puisque les serveurs ne font pas de pourboire entre minuit et 2h du matin.

«C'est pas fair pour mon staff non plus de rester là jusqu'à 2h, 2h30 le matin pour faire la fermeture quand il n’y a pas de monde, il n’y a pas de pourboire, il n’y a rien», a soutenu Toby Lyle.

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec a fait parvenir une lettre au directeur national de santé publique dans les derniers jours.

Faute de réponse, l’organisme compte revenir à la charge dès lundi pour exiger des ajustements aux règles.

«On va forcer les discussions, parce que c’est important», a déclaré Renaud Poulin.

– D'après les informations d'Andy St-André