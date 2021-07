Nadeau, Guy Marcel



Guy Marcel Nadeau nous a quittés le 11 juillet 2021 vers 13 heures après une vie bien remplie. Il est né à Timmins en Ontario le 17 juin 1935.Sa mère Marie-Jeanne Bérubé et son père Georges H. Nadeau étaient tous deux des francophones catholiques convaincus. Peu de temps après sa naissance, la famille a déménagé à Kirkland Lake. C'est là que Guy a fait l'école primaire puis secondaire jusqu'à la dixième année. Ayant décidé qu'il en connaissait assez, il s'est lancé dans le monde du travail accomplissant toutes sortes de petites "jobs". Il a même travaillé comme mineur dans une mine d'or à quelque mille pieds sous terre. Pendant ce temps il faisait aussi de la musique, saxophone et clarinette, et, c'est de cette façon qu'il s'est enrôlé dans l'armée canadienne où il a servi 4 ans participant même à la dernière année de la guerre de Corée.Quand Guy a quitté l'armée, il a décidé de retourner aux études. Deux ans à Alexandria chez sa soeur Cécile pour terminer le secondaire. Une année à Kingston et finalement à l'université d'Ottawa où il obtiendra un Bac en Commerce en 1965. Pendant ses études, il s'est marié en 1964 avec Louise Crépeau avec qui il est resté jusqu'à sa mort. Pour payer ses études il jouait de la musique les fins de semaine dans les petits clubs de l'Outaouais.Guy était un être exceptionnel. Il s'engageait toujours dans de nouvelles entreprises comme l'étude de nouveaux instruments de musique: la guitare classique, la flûte traversière, le violoncelle puis finalement la cornemuse. Il a aussi étudié l'Allemand sans compter les nombreuses lectures pour améliorer ses connaissances en commerce et en finance. Il a été planificateur financier, officier de fiducie pour le Trust Royal et la Banque de Montréal. Tout l'intéressait, la photographie, il développait lui-même ses photos, l'étude des champignons, les bateaux à voile qu'il réparait en ayant eu jusqu'à 5 en même temps et il était membre du club Richelieu où il s'investissait pleinement. Sans compter son érablière à Cantley.Son sens de l'humour et ses réparties étaient toujours bienvenus. Il laisse pour chérir sa mémoire son épouse Louise, ses enfants Méline (Russ Cochrane), Rémi-Jacques (Claudia Desaulniers), ses petits-enfants, Elliot, Charlotte et Chloë. de même que son frère Claude (Nicole Nadon), son frère Raymond (feu Lorraine Vachon), son frère Georges (Lorraine Lecours) et sa belle-soeur Florence Dupuis (feu Gaston Nadeau) et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Guy était le huitième enfant d'une famille de dix, les autres étant Gérard, Gaston, Bernard (Raymonde Rochon), Roberte, Pierrette (Laurier LeBlanc), Cécile (René Gauthier) tous décédés.Le service aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, 385 Sussex Dr., à 14 heures, le mardi 3 août. Malgré la pandémie puisque la Cathédrale est très grande, nous avons droit à 240 personnes. Alors venez tous avec vos masques bien entendu.OTTAWA / 613-241-3680 / www.racinerobertgauthier.com