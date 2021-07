THIBAULT, Armand



À Laval, le 21 juillet, à l'âge de 86 ans, est décédé Armand Thibault, époux de feu Hélène Dubé.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Serge, Gervais et Ginette, ses petits-enfants Yan, Natasha, Kevin et Marie-Belle, six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en la chapelle du Mausolée Saint-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe funéraire:le lundi 2 août dès 9 heures; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.