Étonnant thriller initiatique

Laurent Gounelle, l’un des romanciers français les plus traduits dans le monde, s’est inspiré de sa propre découverte du pouvoir de l’intuition pour écrire un premier thriller initiatique vraiment surprenant : Intuitio. Dans cette histoire peu banale, un jeune auteur de polars new-yorkais est invité à se joindre à un programme secret du FBI servant à former des personnes capables d’accéder à volonté à leurs intuitions. Sans s’y attendre, il s’embarque dans une véritable course contre la montre qui lui fera découvrir des pouvoirs insoupçonnés.

Timothy Fisher, héros de ce thriller, mène une petite vie tranquille dans le Queens, avec son chat, Al Capone. Alors qu’il prépare une entrevue avec une star de la télé, ses plans sont contrecarrés par l’arrivée de deux agents du FBI. Il croit d’abord à une plaisanterie, puis finit par accepter leur proposition, aussi étrange qu’inattendue : se joindre à un programme secret visant à former des intuitifs. Timothy lâche son quotidien plutôt ordinaire pour découvrir un monde extraordinaire.

Découverte étonnante

Passionné de philosophie, de psychologie et de développement personnel, Laurent Gounelle a vécu lui-même une transformation profonde après qu’un spécialiste lui a proposé, il y a six ans, de suivre un coaching sur l’intuition.

Toujours fascinant et agréable en entrevue, Laurent Gounelle explique que l’idée de ce thriller initiatique est venue d’une rencontre étonnante, survenue il y a six ans.

« Un spécialiste de l’intuition est venu me trouver à Paris, en 2015, à la fin d’une conférence. Il proposait de me former, gracieusement, pendant trois jours, en tête-à-tête. J’étais un peu sur la défensive, mais j’ai fini par accepter. Et c’était extraordinaire. Au début, je ne savais pas que l’intuition existait, même si je me disais intuitif. Je pensais que c’était le hasard, une coïncidence. »

Photo courtoisie

« Et là, de un, être certain que ça existe, et deux, appeler ses intuitions sur commande, je trouvais ça complètement fou ! Incroyable ! C’est vrai que ça m’a fasciné. »

C’est accessible à tout le monde ? « Ce que j’ai appris, c’est que tout le monde a de l’intuition, tout le monde a cette capacité d’accéder à l’information autrement que par l’accès direct de nos cinq sens. Les choses qu’on ne va pas directement voir, entendre, toucher ou sentir. Tout le monde a cette capacité. Mais quand c’est pas à volonté, on ne décide pas. »

« Si on veut faire remonter nos intuitions sur commande, il faut appliquer la méthode et je la décris assez précisément dans le roman. Et il y a des formations qui existent. »

Depuis qu’il a pris contact avec son intuition, il a été en mesure de vérifier ses applications, sans même appliquer la méthode apprise. « Je suis beaucoup plus à l’écoute des ressentis que je peux avoir dans mon corps. L’intuition se manifeste dans notre corps par des micromouvements qui donnent des ressentis », explique-t-il en donnant pour exemple l’achat de sa nouvelle maison en Bretagne, découverte « par hasard ».

En passant dans une petite rue avec sa conjointe et ses filles, il a vu un haut mur, sur sa gauche. « Subitement, j’ai eu une sensation très étrange en moi, que ça devait être très agréable de vivre de l’autre côté de ce mur. C’était totalement irrationnel : je ne pouvais même pas voir ce qu’il y avait. »

« Quelques semaines plus tard, je reçois un appel d’un agent immobilier, qui me dit qu’il avait une maison qui répondait à mes critères. Mais j’étais retourné à Paris, à 500 km de là. Je regarde l’adresse dans Google Street et la maison était juste de l’autre côté du mur. On l’a achetée avant même de la visiter. »

EXTRAIT

« L’hélicoptère passa en effet au large de l’immeuble bien reconnaissable de la NSA, énorme blockhaus de verre noir exhibé par les télés lors de la fameuse affaire, et finit par se poser dans ce qui ressemblait plus à un grand parc arboré qu’à un terrain militaire. Le pilote coupa le moteur et le calme revint à bord.

Collins, qui ne m’avait pas adressé le moindre regard durant tout le vol, ouvrit la porte et nous descendîmes. Un peu plus loin à l’orée d’un bosquet, un grand panneau de bois vernis indiquait en lettres blanches :

United States Army

Fort Meade

Restricted area »