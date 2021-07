JODOIN (FORTIN), Gisèle



De Boucherville, entourée des siens, le jeudi 15 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Gisèle Fortin, épouse de monsieur Gaston Jodoin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Carole (Michel) et Christine (Richard), ses petits-enfants Steve (Viviane), Philippe, Olivier et Marianne (Jean-Michel), ses arrière-petits-fils Elliot et Thomas, ses soeurs Carmelle (feu Patrice), Lucille (feu Léo), Edith (feu Patrice), Solange (Jean), ses frères Claude (Micheline), feu Joseph (Louise), Romain (Doris), François (Denise), ses belles-soeurs Fernande (Jean), Jeannine (feu Guy), Solange (feu Camille) et Michèle, son beau-frère Fernand, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 31 juillet de 14h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h en la chapelle duL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19 et un nombre maximum de personne peut être imposé. Le port du masque est obligatoire.Votre marque de sympathie peut se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.