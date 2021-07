Frontière canado-américaine: une ouverture immédiate réclamée

Les premiers ministres de la Saskatchewan et de l’Alberta se sont ralliés aux gouverneurs du Dakota du Nord, du Montana et de l’Idaho afin de réclamer la réouverture immédiate de la frontière entre les deux pays pour la circulation des citoyens et des marchandises.

Scott Moe et Jason Kenney, accompagnés des gouverneurs des États limitrophes Doug Burgum, Greg Gianforte et Brad Little, ont ainsi adressé, vendredi, une lettre conjointe au premier ministre canadien Justin Trudeau et au président américain Joe Biden pour plaider leur cause.

«En tant que dirigeants des États et des provinces qui forment la frontière entre les États-Unis et le Canada, nous exhortons les deux pays à travailler ensemble pour parvenir à un accord qui permettra la circulation des citoyens, des biens et des touristes entre nos deux nations dès maintenant», peut-on y lire.

Les cinq leaders ont notamment mis en avant l’argument de la vaccination jugée suffisamment élevée dans les deux pays.

«Avec des taux de vaccination élevés dans les deux pays, nous pouvons rouvrir les frontières en toute sécurité maintenant», a souligné vendredi soir, sur Twitter, le premier ministre albertain.

La campagne de vaccination est d’ailleurs plus avancée dans les deux provinces canadiennes, où l’Alberta a rapporté 62% de sa population éligible totalement vaccinée en date de jeudi, et la Saskatchewan 61% des adultes de 12 ans et plus lors du bilan de vendredi.

Aux États-Unis, les chiffres faisaient état de 45,9% des habitants du Dakota du Nord de 12 ans et plus qui avaient reçu leurs deux doses lors de la plus récente mise à jour, jeudi, contre 45,4% en Idaho et 48% dans le Montana selon leur bilan partagé vendredi.

«Nous devons assumer notre responsabilité personnelle en vaccinant les citoyens qui le souhaitent, réduire les mesures d’atténuation qui causent des dommages économiques et encourager les voyages à des fins commerciales et touristiques», ont poursuivi les premiers ministres et les gouverneurs.

Rappelons qu’Ottawa a annoncé lundi que les Américains entièrement vaccinés auront l’autorisation d'entrer au Canada à partir du 9 août prochain, alors que les États-Unis ont décidé mercredi de prolonger la fermeture de la frontière terrestre jusqu’au 22 août.