Jeux vidéo: le plein de jeux faits chez nous

Les vacances étant résolument placées sous le signe du bleu – celui de la Belle Province –, plongeons dans ces titres entièrement conçus et développés au Québec!

Avec les années, Montréal et le Québec tout entier se sont imposés comme un foyer de création et de développement des jeux vidéo. Aujourd’hui, avec ses plus de 150 studios, indépendants ou non, la province a le vent en poupe.

Qui dit «jeux vidéo» et «Québec» pense immédiatement à Ubisoft. Car c’est à Montréal et à Québec qu’est développée la série Assassin's Creed (pour Windows, PS4, PS5, Xbox Series X et S, Xbox One, Stadia avec certains titres pour Nintendo Switch).

Avec Odyssey, sorti en 2018, qui se déroule à Sparte, et Valhalla, disponible depuis 2020, qui transporte les joueurs à l’époque des Vikings, les «gamers» ont de quoi s’occuper. Avec plus de 155 millions d’exemplaires vendus, la franchise va continuer de s’étendre, puisque les équipes d’Ubisoft Montréal et Québec planchent actuellement sur un jeu en ligne dont le nom de code est Assassin's Creed Infinity, et dans lequel les joueurs pourront naviguer d’une époque à une autre.

Outre le jeu de tir Hyper Scape (pour Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S), Far Cry New Dawn (pour Windows, PS4 et Xbox One) et son univers apocalyptique, ou les incontournables Rainbow Six (pour Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Stadia) et Splinter Cell (pour Windows et Xbox 360), les studios québécois d’Ubisoft sont également derrière Transference (pour Windows, PS4, Xbox One, Oculus Rift et HTC Vive).

Ce titre, paru en 2018 et développé en collaboration avec SpectreVision, compagnie créée par Elijah Wood, est un suspense psychologique qui offre au joueur de découvrir les secrets d’un scientifique quelque peu dérangé.

Du côté de Gameloft, compagnie fondée en 1999 par Michel Guillemot, cofondateur d’Ubisoft, les studios de Montréal ont créé Gangstar, Dungeon Hunter ainsi que Modern Combat, tous disponibles sur le site de la compagnie, pour Android et/ou iOS.

Eidos Montréal est également l’un des fleurons de l’industrie. Évidemment, on pense aux incontournables Deus Ex (pour PC, PS4 et Xbox One) et Shadow of the Tomb Raider (pour Windows, PS4 et Xbox One), mais il y a aussi Marvel’s Avengers (pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Stadia), sorti en septembre dernier.

Jeu d’action et d’aventure à la troisième personne, le titre permet de jouer en solo ou jusqu’à quatre participants en mode coopératif afin – vous l’avez bien deviné – de sauver la Terre. Et ce n’est pas tout. Fort du succès de la transposition des aventures des superhéros de Marvel, Eidos Montréal lancera son Marvel’s Guardians of the Galaxy (pour Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox series X et S) en octobre 2021. Et les joueurs incarneront Star Lord afin de sauver... la galaxie!

Les indépendants...

Du côté de Behaviour Interactive et de ses 700 employés montréalais, on découvre Dead by Daylight (pour Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox series X et S), titre d’horreur auquel s’adonnent plus de 30 millions de passionnés et dans lequel un joueur tient le rôle du tueur sanguinaire, tandis que quatre autres tentent de lui échapper. Et pour ceux qui préfèrent jouer sur leur téléphone, direction Game of Thrones Beyond The Wall (pour Android et iOS), dérivé de la série culte de HBO Le trône de fer.

Chez Outerminds (pour Android et iOS), on trouve plusieurs jeux amusants de stratégie, d’aventures ou d’arcade, tandis que crea-ture Studios propose Session (en accès anticipé via Steam pour Windows), un jeu de simulation de skateboard.

Quant à MinoGames, ce développeur propose un Cat Game – The Cats Collector! pour Android et iOS pour tous les amateurs de chats.

Portrait rapide des «gamers» au Québec

Dans son «Amateurs de jeux vidéo au Canada – Faits essentiels 2020», l’Association canadienne du logiciel de divertissement ALD dresse le portrait des joueurs de la province. Voici quelques chiffres:

L’âge moyen des joueurs adultes est de 37 ans;

57 % des adultes s’adonnent au plaisir de jouer à des jeux vidéo;

Les «gamers» québécois jouent en moyenne huit heures par semaine;

Pour les enfants et les adolescents, l’âge moyen est de 12 ans;

85 % d’entre eux jouent à des jeux vidéo;

Et les enfants et adolescents de chez nous passent en moyenne 14,5 heures par semaine devant leur écran à jouer.

La perte de temps (utile) de la semaine

C’est via Steam qu’on découvre une petite merveille, non seulement faite chez nous, mais qui se déroule au Québec. The Whispering Valley, ou La vallée qui murmure, nous transporte en 1896 dans le village de Sainte-Monique-Des-Monts, où rôde une créature mystérieuse. Le jeu doit sortir cette année et la version «demo», téléchargeable gratuitement, donne l’eau à la bouche!