La grande chute Manitou au petit matin

Cette année, mon horaire d’été se déroule en sol québécois au rythme des couchers et levers du soleil. Je vis en mode « road trip » avec mon camion que j’ai aménagé pour camper. Fréquemment, mes heures de sommeil sont écourtées... Grâce à cet habitacle confortable, la plupart du temps, je dors sur place. Ces jours-ci, j’avale des kilomètres sur la route 138 et file vers les chutes Manitou, un pèlerinage que je connais bien. Dans l’ensemble, cette route sait encore m’émerveiller. Avec le temps, j’use de créativité pour capturer de nouveaux points de vue des secteurs déjà hautement photographiés. Ces chutes font partie de ces sujets dont se renouveler est un défi. Elles sont situées dans un milieu isolé, à 85 km de Sept-Îles. Si on veut admirer cette force de la nature dans les rayons dorés du matin, il faut se lever à 2 h de la nuit pour arriver à temps. L’uti-lité de mon camion prend tout son sens dans ce cas. Dormir à proximité en vaut le coup. Cette chute, haute de 35 mètres, déferle dans une cascade puissante et spectaculaire. Puis, elle s’enfonce dans un canyon encaissé, qui étrangement tourne à angle droit. Elle se dirige ensuite vers le majestueux fleuve Saint-Laurent. Le drone permet de révéler le caractère géographique des lieux. Quant à leur beauté, une lumière d’exception magnifie ce paysage aux premières heures du jour !

Appareil : DJI Mavic Pro 2 (Drone)

Objectif : 28mm

Exposition : 1/160s à f/4

ISO : 100