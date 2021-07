Les «pu capabe»

On a eu beau s’ennuyer, bayer aux corneilles et trouver le temps long pendant le confinement, mais au moins, l’isolement aura entraîné une importante diminution des « pu capabe ».

Le palmarès des « pu capabe » varie chez chacun de nous. Par exemple, pour moi, il y a les montreux de photos sur leur cellulaire. Ça fait longtemps que je ne suis plus capable. Que ce soit ta truite de deux livres attrapée par la queue, le char de ton frère après son accident ou les verrues plantaires de ta mère, ça ne me tente pas de les voir. Je te crois sur parole. J’en avais presque oublié leur existence, mais non, les cellulo-photographes sont de retour.

Comme les gars au veston trop petit. C’est quoi l’idée d’acheter un vêtement qui ne te convient pas, que tu ne peux plus attacher après un bon souper.

Et les autres en complet bleu chaussés de souliers bruns. Les terrasses du centre-ville en redébordent le midi, mais ça ne s’agence toujours pas. Qui a eu cette idée folle ? On riait des Amerlos qui débarquaient ici avec des sandales brunes sur des bas bleus et c’est rendu qu’on fait pire.

Et vous ? Quel est votre « pu capabe » ? Pu capabe de vous faire demander si vous voulez un reçu à la SAQ ? Non, je n’en veux pas et je n’en voudrai jamais. J’en prends l’engagement solennel. Arrêtez d’imprimer ça pour rien.

ON S’ENTEND-TU ?

Et dans les autres « pu capabe », on peut-tu s’entendre sur une chose ? Ordinateur, autobus, arrêt (de Price ou autre), échange, asphalte, en-tête, été, anniversaire, appétit, avion et même testicule sont tous des mots masculins.

Et, à l’inverse, aérogare, orthographe, horloge, hélice, éliminatoire, armoire et dynamo sont féminins.

Oui, avant-midi et après-midi peuvent être utilisés dans les deux genres, mais avouez qu’une avant-midi et une belle après-midi, ça jure.

Bien sûr, il y a sandwich, qui est masculin partout sur la planète... sauf au Québec, mais vous le savez, même entre deux tranches de pain, on est distincts.

Ailleurs, la petite phrase qui fait sourciller de ce temps-là est celle que l’on voit sur de nombreux édifices : « Nous embauchons ». Mais comme ça va, là, il devrait être écrit : « Nous cherchons ».

Félicitations ! Vrai qu’il y a de moins en moins de « si j’aurais » mais avouez qu’il y a encore trop de ça va « t’être ». Bon. Ça va t’être assez pour aujourd’hui.

WÉZI-WÉZO

Si je comprends bien, Weber va passer la prochaine saison Shea le médecin.

Pénurie d’emplois. Chez McDo, j’ai dû faire mon Big Mac, ma frite et oublier ma paille moi-même.

La police cherche un voleur de t-shirt. Il a pris le large.

« J’ai enfin eu mon douzième vaccin. » (Un gars dur de la feuille)

Il n’y a pas plus grand plaisir que de passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile.

Mike Ward deviendra-t-il le premier humoriste à se faire coudre la gueule pendant une campagne électorale ?

« Papa, c’est qui ça, ma tante roulotte ? »

Une franquette peut-elle être mauvaise ? Le for peut-il être extérieur et leu leu peut-il s’utiliser ailleurs qu’à la fin de la queue ?

Paraît que les meilleurs crus donnent les meilleures cuites.

À DEMAIN, VOUS SAVEZ OÙ...