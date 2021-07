Les Yankees remontent contre les Red Sox

Les Red Sox de Boston avaient pris les commandes 3 à 0 contre les Yankees de New York avant que ces derniers ne connaissent une fulgurante huitième manche de quatre points pour finalement l’emporter, samedi, au Fenway Park.

Nathan Eovaldi, le lanceur partant des Red Sox, n’avait accordé aucun point à ses rivaux jusqu’à l’avant-dernier engagement. En sept manches et deux tiers, il a fini par accorder deux traversées du marbre. Adam Ottavino (2-3) lui est venu en relève pour conclure la manche, mais il a lui aussi permis deux points à ses adversaires et a inscrit le revers à son dossier.

Brett Gardner, Rougned Odor et Gleyber Torres ont tous frappé des coups sûrs pour couronner la remontée de leur équipe. James Taillon (6-4) a ajouté une victoire à sa fiche en ayant joué sept manches et ayant accordé tous les points de la formation du Massachusetts.

Chez les hôtes, ce sont Enrique Hernandez, Kevin Plawecki et Rafael Devers qui ont fait croiser le marbre à leurs coéquipiers lors des trois premières manches du duel.

Sandoval rate le match sans point ni coup sûr de peu

Au Minnesota, le lanceur des Angels de Los Angeles Patrick Sandoval était à deux retraits d’un match sans point ni coup sûr, mais il n’a pas pu réussir l’exploit. Il a tout de même aider les siens à l’emporter 2 à 0 contre les Twins.

En début de neuvième manche, l’artilleur n’avait accordé qu’un seul but sur balle. Il a d’abord retiré sur des prises le premier frappeur adverse, mais Brent Rooker a suivi avec un double. Sandoval a été en mesure de récolter le deuxième retrait de la manche ultime avant de se faire retirer au profit de Raisel Iglesias, qui a permis à Rooker de croiser la plaque en raison du double de Josh Donaldson. Ce point mérité est toutefois allé au dossier du partant des Angels.

L’athlète de 24 ans a été dominant au monticule, menottant ses adversaires. Sandoval a disputé huit manches et deux tiers, durant lesquelles il a fait mordre la poussière à 13 adversaires.

Les Angels ont inscrit leurs deux points dès la première manche. Shohei Ohtani a d’abord profité d’une erreur du joueur de premier but Miguel Sano, qui n’a pas pu attraper la balle, pour croiser la plaque. Cette même erreur a permis à Justin Upton d’atteindre le deuxième coussin. Upton s’est ensuite amené au marbre sur un double de Jose Iglesias, quelques instants plus tard.

Les Nationals s’inclinent face aux Orioles

Les Nationals de Washington ont mis du temps à démarrer la machine et se sont inclinés par la marque de 5 à 3 contre les Orioles, au Oriole Park, à Baltimore.

Juan Soto, des visiteurs, a frappé une longue balle à la septième manche, alors qu’un simple de Trea Turner a produit deux points en huitième, mais ce fut insuffisant.

Les Orioles ont marqué leurs deux premiers points en vertu de coups de circuit de Trey Mancini et Ryan Mountcastle. C’est toutefois la sixième manche qui a été la plus payante pour eux, alors que Austin Hays, Pedro Sevrino et Maikel Franco ont contribué à un engagement de trois points.

Le lanceur partant des Orioles Matt Harvey (5-10) n’a concédé aucun point et un seul coup sûr en six manches de travail pour mériter la victoire. Dillon Tate a quant à lui assuré le sauvetage en fin de match.

Du côté des perdants, c’est Jon Lester (3-5) qui a ajouté un revers à sa fiche. Il a participé à cinq manches, accordant trois coups sûrs et autant de traversée du marbre à ses rivaux.