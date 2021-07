Mario Adornetto, peintre animalier et ses deux animaux

Son chat Félix a été son premier modèle et sa source d’inspiration pour ses magnifiques toiles. Sa chienne Olive, une goldendoodle enjouée et intense, lui inspire le côté éclatant de ses œuvres.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ces animaux chez vous ?

Félix était un chat errant. Quand on l’a adopté, il n’est jamais ressorti. Il fait partie de la famille. On a eu Olive lorsque ma fille a eu 2 ans. Je trouvais ça agréable qu’elle puisse avoir un chien, un compagnon.

2. Pourquoi avoir choisi ces deux noms ?

Quand on a vu Félix, tout petit et jaune, il était assis avec ses pattes bien droites. Il ressemblait à un trophée Félix du gala de l’ADISQ. Pour Olive, je trouvais que c’était un joli nom, plutôt cute et attachant. Et ma fille adore les olives !

3. Comment décririez-vous la personnalité de vos animaux ?

Félix est un vieux garçon ! Un chat très sociable, doux et sans malice. Il vient voir les gens quand ils viennent nous visiter. Il a du caractère, mais il n’est pas méchant du tout. Olive est une dépendante affective. Elle a besoin d’attention régulièrement, est plutôt intense et accaparante. Elle est très enjouée, mais un peu gauche... On souhaiterait qu’elle soit plus délicate. Cependant, elle est très douce avec ma fille et devient plus calme en sa présence. On voit qu’elle fait plus attention. Ma fille et elle ont une belle relation.

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Félix.

Quand je recevais des clients dans mon bureau d’architecte, à la maison, Félix venait toujours se présenter en sautant sur la table. Puis il s’installait et nous écoutait, comme s’il faisait partie de la réunion.

5. Quelles sont leurs activités préférées ?

Félix, chasser le faisceau du laser. Il fait beaucoup d’exercice avec ce jeu sinon, il dort ! Olive aime les promenades. J’ai même engagé une personne pour la promener lorsque je suis trop occupé par de gros mandats.

6. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’avoir ces animaux ?

L’entretien d’une maison, avec des animaux, c’est complètement autre chose... Le plancher n’est plus jamais propre. Ni le bas des fenêtres qui se remplit de traces de museaux. Notre espace de vie n’est plus nickel, mais il est devenu plus vivant. On s’y sent bien. La présence des animaux est apaisante.

7. En quoi vos animaux peuvent-ils être une source d’inspiration pour vous ?

Quand j’ai commencé à peindre, je voulais peindre Félix. Une de mes toiles se nomme d’ailleurs Le chat Félix. Je trouve que le regard perçant du chat est hypnotisant. En les peignant, j’ai découvert que les félins ont des regards envoûtants. Dans mes œuvres, l’emphase ou la perspective se trouve dans les regards. Ils sont toujours très focus et tout le reste est plus abstrait. Le côté enfantin et enjoué d’Olive se reflète dans les couleurs éclatantes de mes œuvres. J’ai aussi une toile intitulée Le chien Olive. Mes animaux sont bel et bien une source d’inspiration.

8. Tel maître, tel chat. En quoi Félix vous ressemble-t-il ?

Il a un côté indépendant. Il est plus dans sa bulle et il fait ses affaires. Il est capable d’être seul. Il est un peu nonchalant, aussi.

À propos de Mario Adornetto

Concepteur architecte, il découvre une nouvelle passion à l’âge de 50 ans en peignant des animaux. Ses œuvres abordables peuvent être vues à l’adresse https://adornetto-galerie.ca.