Repêchage de la LNH: une bonne cuvée pour la LHJMQ

Quatre joueurs issus de la LHJMQ repêchés par le Canadien : il fallait remonter à l’encan de 2013 pour voir Trevor Timmins piger aussi souvent dans la cour du Centre Bell. Mais il n’y a pas qu’auprès du Tricolore que les hockeyeurs du circuit Courteau ont été populaires.

Vendredi soir, les observateurs avaient vu juste, alors que Zachary Bolduc (St-Louis), Xavier Bourgault (Edmonton), Zachary L’Heureux (Nashville) et Zach Dean (Vegas) ont tous entendu leur nom être appelé au premier tour.

Le quatuor a été rejoint par 20 de ses collègues. Ainsi donc, un total de 24 joueurs issus de la ligue québécoise ont trouvé preneur au cours des deux derniers jours. Il s’agit de la meilleure récolte pour la LHJMQ depuis les 30 sélections de 2015.

Il semble que le fait que la LHJMQ ait été le circuit junior canadien le plus actif au cours de l’hiver ait porté ses fruits. La Ligue junior de l’Ontario dont la saison a été annulée a vu appeler 26 de ses joueurs.

Toutefois, ça n’a pas empêché la Ligue junior de l’Ouest, dont la saison a été écourtée à son minimum et dont les séries éliminatoires n’ont pas eu lieu, de dominer avec 32 sélections.

Nadeau reconnaissant

Conscients que la dernière saison leur avait permis de se faire valoir, quelques-uns des joueurs rencontrés au cours de la journée, via visioconférence, ont tenu à souligner le travail et des bonzes du circuit québécois.

« Je suis reconnaissant envers la LHJMQ et la santé publique, a pris la peine de souligner Olivier Nadeau, choix de quatrième tour (97e au total) des Sabres de Buffalo. Pouvoir jouer une saison a été un gros avantage pour moi. Ça m’a permis d’améliorer plusieurs aspects de mon jeu. »

Produit des Cataractes de Shawinigan, Nadeau évoluait en compagnie de Mavrik Bourque, sélectionné au premier tour (30e) par les Stars de Dallas en 2020, et Bourgault, appelé par les Oilers la veille.

« J’ai été privilégié de jouer avec deux attaquants aussi talentueux. J’amenais de l’énergie à ce trio. Leur présence m’a permis de participer un peu plus offensivement. J’adore passer la rondelle, alors ça m’a aidé à gagner en confiance », a expliqué l’athlète de Lac-Etchemin.

Sur les traces de papa

L’an dernier, Thomas Bordeleau avait suivi les traces du paternel Sébastien en étant repêché, à son tour, dans la LNH. Cette fois, ce sont deux anciens joueurs du Canadien qui ont vu leur progéniture obtenir une chance d’accéder à la LNH.

Stéphane Robidas est sans doute le plus connu des deux, ayant disputé 937 matchs dans la LNH et occupant jusqu’à tout récemment le poste de directeur du développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto. Son fils Justin, le meilleur buteur des Foreurs de Val d’Or, fut la prise des Hurricanes de la Caroline au 147e rang.

« On a vécu ça en famille, à la maison. C’était très émouvant. On a même versé quelques larmes ensemble, a admis Justin, joint par Le Journal. Je ne m’attendais pas à être repêché par les Hurricanes. Je n’avais pas vraiment eu de discussion avec eux. Mais je me considère très chanceux de me joindre à cette organisation. »

Huit rangs plus tôt, les Coyotes de l’Arizona avaient jeté leur dévolu sur Manix Landry, joueur de centre des Olympiques de Gatineau. Manix est le fils d’Éric Landry, qui a disputé 68 matchs dans la LNH, dont 53 avec le Tricolore au cours des saisons 2000-2001 et 2001-2002.

Les 24 joueurs de la LHJMQ sélectionnés

Première ronde

17e - Zachary Bolduc (Ailier gauche | Rimouski) - Blues de St. Louis

(Ailier gauche | Rimouski) - Blues de St. Louis 22e - Xavier Bourgault (Centre/ailier | Shawinigan) - Oilers d’Edmonton

(Centre/ailier | Shawinigan) - Oilers d’Edmonton 27e - Zachary L’Heureux (Ailier gauche | Halifax) - Predators de Nashville

(Ailier gauche | Halifax) - Predators de Nashville 30e - Zach Dean (Centre | Gatineau) - Golden Knights de Vegas

Deuxième ronde

56e - Evan Nause (Défenseur | Québec) - Panthers de la Floride

(Défenseur | Québec) - Panthers de la Floride 63e - Riley Kidney (Centre | Acadie-Bathurst) - Canadien de Montréal

Troisième ronde

76e - Tyson Hinds (Défenseur | Rimouski) - Ducks d’Anaheim

(Défenseur | Rimouski) - Ducks d’Anaheim 77e - Cole Huckins (Centre | Acadie-Bathurst) - Flames de Calgary

(Centre | Acadie-Bathurst) - Flames de Calgary 89e - Cameron Whynot (Défenseur | Halifax) - Flames de Calgary

Quatrième ronde

97e - Olivier Nadeau (Ailier droit | Shawinigan) - Sabres de Buffalo

(Ailier droit | Shawinigan) - Sabres de Buffalo 113e - William Trudeau (Défenseur | Charlottetown) - Canadien de Montréal

Cinquième ronde

131e - Jacob Melanson (Ailier droit | Acadie-Bathurst) - Kraken de Seattle

(Ailier droit | Acadie-Bathurst) - Kraken de Seattle 133e - James Malatesta (Ailier gauche | Québec) - Blue Jackets de Columbus

(Ailier gauche | Québec) - Blue Jackets de Columbus 136e - Robert Orr (Ailier droit | Halifax) - Hurricanes de la Caroline

(Ailier droit | Halifax) - Hurricanes de la Caroline 139e - Manix Landry (Centre | Gatineau) - Coyotes de l’Arizona

(Centre | Gatineau) - Coyotes de l’Arizona 147e - Justin Robidas (Centre | Val-d’Or) - Hurricanes de la Caroline

(Centre | Val-d’Or) - Hurricanes de la Caroline 150e - Joshua Roy (Ailier droit | Sherbrooke) - Canadien de Montréal

(Ailier droit | Sherbrooke) - Canadien de Montréal 154e - Isaac Belliveau (Défenseur | Gatineau) - Penguins de Pittsburgh

(Défenseur | Gatineau) - Penguins de Pittsburgh 155e - Oscar Plandowski (Défenseur | Charlottetown) - Red Wings de Détroit

(Défenseur | Charlottetown) - Red Wings de Détroit 159e - Viljami Majarla (Ailier gauche | Québec) - Sabres de Buffalo

(Ailier gauche | Québec) - Sabres de Buffalo 160e - Cameron MacDonald (Centre | Saint-John) - Lightning de Tampa Bay

Sixième ronde

165e - Ben Boyd (Ailier gauche | Charlottetown) - Blue Jackets de Columbus

(Ailier gauche | Charlottetown) - Blue Jackets de Columbus 191e - Xavier Simoneau (Centre | Drummondville) - Canadien de Montréal

Septième ronde