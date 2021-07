Saisie de cocaïne camouflée dans un gâteau à la crème aux États-Unis

Des policiers de l’État du Maine, aux États-Unis, ont découvert près de deux kilos de cocaïne cachée dans un gâteau dans le coffre d’une voiture.

Le véhicule a été intercepté mardi après-midi par la police, grâce à des informations reçues anonymement, alors qu’il circulait sur la route 295 entre les villes d’Augusta et de Gardiner.

C’est le chien renifleur de drogues qui a ensuite repéré la présence de stupéfiants dans le coffre de la voiture, a indiqué la Maine Drug Enforcement Agency (MDEA), dans un communiqué.

Les policiers ont ainsi découvert quatre livres de cocaïne (2 kg), pour une valeur estimée à 200 000 $ US, et environ 1900 $ US en liquide.

Une partie de la cocaïne a été retrouvée complètement compactée et emballée dans un gâteau, selon ce qu’a raconté le commandant de la MDEA, Peter Arno, à CNN. Du marc de café a été étalé sur la cocaïne pour tenter d'en dissiper l'odeur, a-t-il ajouté.

La conductrice du véhicule, une femme de 33 ans de Winslow, ainsi que son passager, un homme de 25 ans originaire de New York, ont été arrêtés sur place. Ce dernier a déjà été inculpé, en 2015, de trafic de drogue lié à la vente d’héroïne. Les deux suspects ont été emmenés à la prison du comté de Kennebec et inculpés de trafic aggravé de drogue, a indiqué la MDEA. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient encourir jusqu'à 20 ans de prison.

Les agents de la MDEA pensent que la drogue saisie devait être distribuée dans les comtés de Kennebec et de Somerset. Ils croient également que la drogue est entrée dans le pays déjà emballé dans des gâteaux, et qu’il pourrait y en avoir d’autres en circulation.