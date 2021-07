Tringale grimpe au sommet de l’Omnium 3M

L’Américain Cameron Tringale a connu l’une des meilleures rondes de la journée, samedi à Blaine, au Minnesota, pour s’installer au sommet de l’Omnium 3M après 54 trous.

L’athlète de 33 ans est l’un des quatre golfeurs à avoir retranché cinq coups à la normale de 71 durant la troisième ronde, lui qui a réussi un sans-faute de trois oiselets et un aigle. Il présente ainsi un cumulatif de 201 (-12). Tringale entamera la ronde finale avec une priorité d’une frappe sur les Américains Gary Woodland et Maverick McNealy.

Un autre représentant des États-Unis, soit Beau Hossler, a remis la carte de la journée, avec un 65 (-6). Ce dernier partage le 12e rang, avec trois adversaires, à trois frappes de la tête.

Pour sa part, le Canadien Roger Sloan a perdu une position, lui qui partage maintenant la quatrième place, à deux coups du meneur. Il a calé quatre oiselets, mais commis un boguey et un double boguey.

Parmi les autres représentants de l'unifolié, Adam Hadwin, qui partageait le premier rang après 36 trous, a connu plusieurs difficultés à sa troisième sortie, commettant entre autres deux doubles bogueys, dont un sur le 18e et dernier fanion de sa journée. Il a aussi commis un boguey, mais a réussi trois oiselets consécutifs, entre les 10e et 12e trous. Il accuse quatre coups de retard sur le meneur.

Finalement, David Hearn et Michael Gligic ont chacun joué un coup de plus que la normale et présentent chacun un cumulatif de 212 (-1).

LPGA: Jeongeun Lee6 est en contrôle

Au lendemain d’une ronde de 61 qui égalait le record de l’histoire de la LPGA au cours d’un tournoi majeur, Jeongeun Lee6 a conclu la troisième ronde du Championnat Amundi Evian en 68 coups, en France, montrant une avance de cinq frappes en tête.

La Sud-Coréenne a réussi un aigle et quatre oiselets, mais elle a également commis trois bogueys. Elle présente ainsi un cumulatif de 195 (-18). Elle est en quête d’un deuxième triomphe sur le circuit de la LPGA après avoir remporté l’Omnium des États-Unis – également un tournoi majeur – en juin 2019.

L’Américaine Yealimi Noh (67) occupe le deuxième rang à 200 (-13), un coup devant la Néo-Zélandaise Lydia Ko (68).

Brooke M. Henderson (70) est quant à elle la Canadienne la mieux classée, au 26e échelon. Elle a évité une chute certaine au classement à l’aide de trois oiselets lors des quatre derniers fanions, elle qui avait inscrit trois bogueys à sa carte plus tôt dans la journée. Elle revendique un rendement de 208 (-5) après 54 trous. Également en lice, sa compatriote Alena Sharp (72) est 52e, respectant la normale.