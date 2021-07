ComediHa! Fest-Québec: un mois de rigolade

À compter de mercredi et jusqu’au 28 août, les amateurs d’humour sont conviés à un mois de rigolade à Québec. Aux prises avec la même contrainte que tous les autres événements de l’univers (la pandémie, pour ne pas la nommer), le ComediHa ! Fest-Québec a fait le pari d’étirer le plaisir sur deux semaines de plus que d’habitude. L’événement sera hybride, à 75 % virtuel, et tous les spectacles seront gratuits. Voici, regroupées en six thèmes, les grandes lignes du festival, commenté par la directrice générale, Josée Charland.

Les Galas ComediHa !

► Où : Au Capitole et en ligne. Diffusés ultérieurement à Ici Radio-Canada Télé

12 août : P-A Méthot

13 août : Les Denis Drolet

14 août : Michel Charette et Gildor Roy

19 août : René Simard

20 août : Fabien Cloutier

21 août : Pierre-Yves Roy‐Desmarais

Pour les organisateurs du ComediHa ! Fest, il était impensable de passer à côté de l’étoile montante Pierre-Yves Roy-Desmarais, d’autant plus que sa présence permet de poursuivre une tradition récente d’offrir un gala à un artiste apprécié des jeunes.

« Son ascension dans le domaine de l’humour est fulgurante, tout le monde se l’arrache. C’est un artiste d’abord et avant tout, mais ne serait-ce qu’avec ses clips musicaux, il fait beaucoup dans la variété. Son univers sied à merveille à nos galas », indique Josée Charland.

De la variété, c’est aussi ce qu’offrira René Simard lors du tout premier gala ComediHa ! de sa carrière, mais pour un public plus âgé.

« Ça sera un gala à caractère musical, comme Bleu Jeans Bleu l’année dernière. Avec René Simard, il faut s’attendre à ce que ce soit haut en couleur. »

Les Grands bien cuits ComediHa !

► Où : Capitole. Diffusés ultérieurement sur la plateforme VRAI

28 juillet : Mike Ward, animé par Patrick Groulx

29 juillet : Lise Dion, animé par José Gaudet

29 juillet : P-A Méthot, animé par Dominique Paquet

30 juillet : Laurent Paquin, animé par Stéphane Rousseau

Nouveauté cette année, ComediHa ! testera les limites de l’autodérision de quatre humoristes qui ont accepté d’être la cible des blagues de leurs amis et collègues à l’occasion de la première présentation des Grands bien cuits.

Facile de recruter des roastés, selon l’appellation anglophone privilégiée par le festival ? « Je pense que c’est plus facile de lever la main pour aller roaster quelqu’un que pour se faire roaster », reconnaît en riant Josée Charland.

Bien que les gags « risquent d’aller assez loin », les courageux humoristes qui ont accepté de se mettre la tête sur la cuisinière n’ont pas à craindre. Leurs tortionnaires seront des proches qui les aiment. « Les invités sont choisis avec soin », assure Mme Charland.

► Où : Manège militaire. Diffusé ultérieurement à TVA

Les 31 juillet, 1er, 4, 7 et 10 août

Flashez vos lumières, Jean-Marc Parent est de retour et, comme à l’époque de son Heure JMP à la télé, durant les années 1990, Dieu seul sait ce qu’il a en tête pour ses quatre soirées d’une heure (c’est ce qui est prévu du moins) au ComediHa ! Fest. Au moment de notre entretien avec Josée Charland, l’humoriste n’avait cependant formulé aucune demande particulière aux organisateurs. « Pour le moment, tout va bien », s’esclaffe Mme Charland.

Elle prévient que ce n’est pas un retour à la formule de L’heure JMP. « Mais ça demeure son énergie, ça demeure Jean-Marc avec ses idées de grandeur. Il aura des numéros inédits et nous parlera de l’inspiration derrière ses plus grands monologues. »

ComediHa! Club Best-of

► Où : Théâtre Petit-Champlain et en ligne. Diffusés ultérieurement sur Unis.TV

11 août : Silvi Tourigny et Mathieu Cyr

12 août : Maude Landry et Daniel Grenier

13 août : Franky et P-A Méthot

18 août : Simon Delisle et Ève Côté

19 août : Dominic et Martin et Léa Stréliski

20 août : Richardson Zéphir et Anaïs Favron

On dit qu’on ne laisse pas tomber une formule gagnante et ComediHa ! remet donc à sa grille horaire, pour une douzième année consécutive, son concept Best-of, qui donne carte blanche à douze humoristes/personnalités pour inviter qui ils veulent à leur soirée. « Les animateurs et animatrices sont des gens très en vue présentement », note Josée Charland en citant à titre d’exemple Léa Stréliski, Ève Côté et Richardson Zéphir.

Évidemment, il arrive qu’un ou une humoriste soit invité(e) par plusieurs animateurs. Comme la production tient à ne pas avoir les mêmes noms partout, c’est alors lui qui a la tâche ingrate de décider à qui il dira oui.

Ciné pique-nique

► Où : Place George-V

Du 5 au 8 août, du 12 au 15 août, du 19 au 22 août

Pour la programmation complète : comedihafest.com

Seul volet extérieur de la programmation du festival, le Ciné pique-nique sera l’occasion de revoir un film de la série Conte pour tous (La guerre des tuques, Bach et Bottine), des comédies québécoises classiques (Bon Cop Bad Cop, De père en flic, Elvis Gratton) ou d’assister à la retransmission d’un gala ComediHa ! en direct, tout en cassant la croûte.

« On a conçu cette activité pour répondre à l’appel du maire Régis Labeaume d’inviter les gens à se rassembler dehors dans les parcs, en petits groupes évidemment. »

À noter qu’il faut réserver sa place à l’avance, mesures sanitaires obligent.

Événements à la salle ComediHa! Club

► Où : ComediHa! Club et en ligne

Du 28 juillet au 1 er août, du 4 au 15 août, du 18 au 22 août, 25 août

Vous nous pardonnerez à l’avance de vous renvoyer au site web pour les événements prévus au ComediHa ! Club, inauguré en janvier dernier, à la Pyramide de Sainte-Foy, là où logeait autrefois le Cinéma Le Clap. Open mic, Mercredis ComediHa ! Club, diffusions de podcasts, Vendredis Tandem (un humoriste + un musicien), spectacles d’humoristes de la relève : c’est l’abondance dans la nouvelle salle de ComediHa !

Josée Charland pointe aussi Les soirées 100 % locales, consacrées aux humoristes de la ville de Québec.

« Ce sera très varié », promet-elle.