La pandémie nous prive depuis plus d’un an de traverser les frontières et de voir du pays. Bien que les tournages à l’international aient aussi été mis sur pause, certaines émissions ont toujours le pouvoir de nous faire rêver et voyager par procuration. Quelques suggestions pour éveiller le sens de la vue, vous faire vivre une expérience que vous ne vivrez jamais ou pour prendre des notes pour de futurs voyages.

The World’s Most Amazing Vacation Rentals

Photo courtoisie, Netflix

Dans cette série dont les images sont magnifiques, trois amis globe-trotters font découvrir des habitations hors de l’ordinaire offertes à la location. De l’Indonésie à l’Alaska en passant par la Finlande, le Mexique, le Japon ou les Bahamas, nos comparses investissent des lieux magiques tout en profitant des activités mises à leur disposition pour jouir de leur destination.

Disponible sur Netflix

Seekers en Inde

Photo courtoisie, ÉVASION

Trois influenceuses-entrepreneuses, Lucie Rhéaume, Jessie Nadeau et Claudine Langlois, en quête d’authenticité, ont décidé de sauter dans un avion direction l’Inde afin de participer à un festival international de yoga. À travers cette quête spirituelle et leur introspection dont nous sommes témoins, elles plongent dans ce que le pays a à leur offrir : rafting, bungee et autres sensations fortes, aussi bien que mariage traditionnel et fête des couleurs.

Disponible sur TVA+

Pedal the World

Photo courtoisie, Felix Starck

L’engouement pour le vélo est en pleine croissance. Ce documentaire filmé en toute simplicité datant de 2015 est littéralement le journal de Felix Starck, un jeune Allemand qui a entrepris un tour du monde en pédalant, à la recherche du sens de sa vie. En un an, il a traversé 22 pays, parcourant plus de 20 000 km. Le vélo est un symbole de liberté, un mode de déplacement accessible et un exercice aussi bien physique que mental. Il assure une introspection, un long moment avec soi-même. Cette façon de voyager léger et à l’improviste permet de mesurer l’hospitalité des lieux où il débarque, de connaître d’autres gens, d’autres cultures. Il documente chacun des sites qu’il visite et fait part de ses observations et des défis qu’il rencontre (route, température).

Disponible sur Netflix

Anthony Bourdain : Parts Unknown

Photo courtoisie, CNN

Impossible de parler d’invitation au voyage sans évoquer cette série de l’auteur, chef et animateur à CNN décédé en 2018 en plein tournage. Un film le ramène d’ailleurs dans l’actualité ces jours-ci. La grande force de cette série était son immersion dans les pays visités et l’extrême intérêt dont il faisait part à l’égard des autres. Au-delà des découvertes culinaires, Bourdain s’intéressait au quotidien, au rythme et aux habitants des villes. Aux coins moins convenus qui échappent au regard des touristes, mais qui s’inscrivent dans la culture locale. Ses rapports étaient toujours chaleureux et nous en devenions les complices. Pas étonnant que cette série lancée en 2013 ait connu 12 saisons. Elle aurait pu durer encore longtemps. Les 104 épisodes nous ouvrent à tout autant de destinations.

Disponible sur iTunes

Résiste !

Photo courtoisie, TV5

L’artiste visuelle Pony anime un magazine culturel qui nous fait découvrir des villes à travers le discours d’artistes underground et émergents. Londres, La Nouvelle-Orléans et Détroit sont quelques destinations visitées avant que la pandémie ne frappe.

Lundi 14 h à TV5

Disponible sur tv5unis.ca

Supernaturel

Photo courtoisie

Suivre une passion est un bon point de départ pour voyager. Cette série s’intéresse au vin naturel, à sa culture et à ses artisans. Magalie Lépine-Blondeau nous invite dans des vignobles en France, en Italie, en Autriche, en Californie et même chez nous où le vin est un art. Une belle façon de goûter le pays.

Disponible sur Club illico et sur TVA+

Avec ou sans cash

Photo courtoisie, ÉVASION

Alors que Guillaume Lambert et Geneviève Néron terminent une 4e saison au Canada, pandémie oblige, ils nous emmènent en Amérique du Sud pour la 3e saison de ce concept prouvant qu’il est possible de voyager à petit prix. Le concept : un des deux animateurs dispose d’un budget de 100 $ et le second de 1000 $ pour vivre 24 h dans une ville. Heureusement, ils ont eu le temps de parcourir le Pérou, le Chili, l’Équateur, la Colombie, l’Argentine, le Brésil et de nous en rapporter plein de belles suggestions pour préparer les jours meilleurs.

Disponible en VSD-abonnement Evasion ou TVA+

Bord de mer, loin de tout

Photo courtoisie, CASA

Qui ne rêve pas d’avoir une maison pour les vacances sur une île paradisiaque ? Peu en ont les moyens, mais cette série mise sur ceux-ci pour la beauté des paysages. La maison sur une plage de Nouvelle-Zélande pour un jeune couple, celle d’une plage privée pour des surfeurs au Costa Rica, ou d’un entrepreneur dans une montagne isolée de Colombie-Britannique. Ce sont des lieux d’une grande beauté. Le vrai rêve par procuration.

Disponible en VSD-abonnement Casa

Thalassa

Photo courtoisie, TV5

Véritable référence d’émission de voyage, c’est l’une des plus vieilles émissions de l’histoire de la télé puisqu’elle existe depuis 1975. Avis aux amoureux de l’eau, les images sont magnifiques. On y parle des mers et de tous les enjeux qui y sont liés. On y rencontre des passionnés dont le mode de vie est nautique. On y évoque l’évolution de ces grands espaces que nous devons protéger.

Jeudi 19 h à TV5

Disponible sur tv5unis.ca

Regard sur le Japon

Alors que les Jeux olympiques se déroulent au Japon sans supporters ni touristes, la télé nous permet une incursion pour en savoir plus sur cette culture du bout du monde.

Japon : Dans le monde ultra-secret des sumos

Photo courtoisie, TV5

Vénérés depuis des siècles, les lutteurs de sumo sont reconnus pour leur gabarit imposant et les rites traditionnels qui entourent la pratique de leur sport. Ils évoluent dans un univers reclus, sont enfermés en permanence, gavés et forcés à un entraînement douloureux. Une équipe française a eu accès à ce milieu prisé que personne n’ose critiquer. Les images très urbaines tranchent avec le conservatisme du sport qui rallie même de très jeunes enfants et dont on découvre les coulisses.

Mercredi 28 juillet 22 h sur TV5

Disponible sur TV5unis.ca

James May: Our Man in Japan

Photo courtoisie, Amazon

C’est avec beaucoup d’humour que l’auteur et présentateur de la BBC James May part à la découverte du Japon. Il arpente le pays du nord au sud, de la neige au sable, de la montagne à la ville, tentant de comprendre le pays grâce à des rencontres chaleureuses avec ses habitants. Il n’hésite pas à essayer toutes les expériences qu’on lui propose et laisse place à une certaine candeur tout en livrant ses impressions. Sports, loisirs, culture et bouffe sont au menu.

Disponible sur Amazon Prime

Queer Eye: We’re in Japan

Photo courtoisie, Netflix

Le célèbre Fab Five du lifestyle Antoni, Tan, Karamo, Bobby et Jonathan a tourné en 2019 une saison au Japon afin d’en découvrir la culture et de s’en inspirer. Avec la complicité de deux stars de la télé japonaise, Kiko Mizuhara et Naomi Watanabe, ils se laissent porter par les traditions et les activités qu’on leur propose. Comme toujours avec eux c’est drôle, dynamique plein d’autodérision.