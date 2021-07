Comment me faire pardonner ma bourde?

Pendant la pandémie alors qu’on était reclus chacun chez soi, je me suis repliée sur moi-même au point de cesser de prendre contact avec ma parenté et mes amies. J’étais bien dans ma bulle, et la peur d’être contaminée rendue à mon âge (84 ans) m’incitait encore plus à me retirer de toute forme de vie sociale.

Je faisais livrer mon épicerie, ce qui m’évitait de faire affaire avec ma nièce qui persistait dans son offre de service avec la même régularité que moi pour la refuser. Avec pour résultat que maintenant que la crise est passée et que j’ai reçu mes deux doses de vaccin, elle ne répond plus à mes messages. Je sais par ma sœur, sa mère, qu’elle s’est sentie repoussée, et je ne sais plus quoi faire pour qu’elle me pardonne. Que dit-on à quelqu’un qui ne veut plus nous parler ?

Tatie

On prend une feuille de papier et un stylo et on lui écrit sincèrement ce qu’on ressent devant ce rejet et surtout les raisons véritables qui vous ont poussée à vous éloigner d’elle, pour votre bien et le sien. Ça m’étonnerait que vous ne puissiez pas la faire craquer en terminant avec des excuses pour l’avoir blessée.