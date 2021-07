Chiiild: créer les nouveaux classiques

Personne ne pourra accuser le nouveau duo montréalais de pop alternative Chiiild de manquer d’ambition. « Nous essayons de créer de nouveaux classiques », déclare son chanteur et principal compositeur, Yonatan Ayal.

Même si le premier vrai album de Chiiild, Hope For Sale, sort seulement cette fin de semaine, il serait bien ardu de reprocher au duo de viser haut. Ayant signé avec Universal Music, le duo (complété par Pierre-Luc Rioux) compte plusieurs chansons millionnaires sur la plateforme Spotify, et il a déjà eu l’occasion de se faire voir à l’émission de Jimmy Kimmel, à ABC.

« Quand j’ai reçu leur appel, je me suis tout de suite dit que je devais tout donner ce que j’avais », raconte le musicien montréalais, dans un entretien au Journal.

Né à Brossard, Yonatan Ayal a d’abord étudié la musique classique, au piano, avant de se lier d’amitié avec un rappeur avec qui il a commencé à faire de la musique.

« Par la suite, j’ai déménagé à Los Angeles pour poursuivre ma carrière, autour de 2014. Pourquoi L.A. ? Parce que plusieurs de mes albums favoris y ont été enregistrés. Mon séjour a été fait de hauts et de bas. J’ai découvert qu’on te fait beaucoup de promesses, mais que peu se réalisent. »

Influences diversifiées

Incidemment, c’est lors d’un séjour à Montréal, quand il a rencontré Pierre-Luc Rioux, que le projet musical Chiiild a pris forme. « On se complète à merveille », dit-il.

La musique de Chiiild (les trois « i » désignent les deux membres du groupe et les gens qui les écoutent) navigue entre la pop urbaine, le soul et le R&B, comme en témoignent les extraits Sleepwalking (très estivale et entraînante) et Gone (délicate ballade indie soul).

En fait, le son Chiiild reflète plus ou moins les goûts diversifiés d’Ayal, un curieux qui dit avoir grandi au son des tubes radio FM, des chansons d’Éric Clapton, de Bryan Adams, mais aussi du rap, du R&B. « On dirait que chaque fois qu’on me pose la question de mes influences, je nomme cinq nouveaux artistes », s’amuse-t-il.

Connecter avec les fans

Si Chiiild voit grand, ce qui fait surtout vibrer Yonatan Ayal, c’est de pouvoir connecter avec les gens grâce à sa musique et de créer. Il reconnaît que faire sa place dans un monde où des milliers d’artistes émergents aspirent à la gloire constitue un défi, mais il a la réponse pour se démarquer.

« Ça bouchonne si tu fais la même chose que tout le monde. Je veux seulement trouver mon coin et construire une relation avec mes fans. »

▶ Hope For Sale est maintenant sur le marché.