Cultiver l’art de la patente avec «Les Joyeux Patenteux»

Forcés de mettre un frein au développement de la quatrième saison de leur émission ludique et éducative «Vite pas vite» en raison de la pandémie, Jean-Sébastien Busque et Frédéric Choinière ont imaginé un autre rendez-vous pour les jeunes qui promet à ICI Télé, «Les Joyeux Patenteux».

Grâce à divers projets intrigants, le duo veut outiller et donner de la confiance aux jeunes – et moins jeunes – afin qu’ils tentent de réaliser quelque chose de leurs propres mains.

«C’est un peu dans notre ADN de rafistoler, dit Jean-Sébastien. C’est de l’ingénierie, de la créativité, de l'ingéniosité. C’est quelque chose d’important qui nous définit un peu. On ne veut pas perdre ça. Et il y a tellement une grande fierté de créer dans le réel, de créer quelque chose de concret.»

Paver la voie

Pour les deux amis, il est important de se réapproprier des savoir-faire et d’encourager les générations qui les suivent.

«En faisant “Vite pas vite”, où les enfants sont très impliqués dans la fabrication des accessoires et le montage, on s’est rendu compte que les jeunes "trippaient", entre autres, quand on leur donnait une perceuse pour visser des affaires, confie Frédéric. Il y a un désir pour les jeunes qu’on leur fasse confiance, qu’ils puissent apprendre à manipuler des outils, à développer des savoir-faire.»

Afin de satisfaire cette envie, ils ont décidé de jouer avec leurs mains et la science, imaginant plusieurs choses à fabriquer.

Dans chacun des épisodes des «Joyeux Patenteux», ils demanderont aux jeunes de deviner l’usage d’un objet «un peu bizarre», comme une truelle à carrelage ou l’instrument de musique qu’est le thérémine. Ils leur présenteront aussi des photos prises à l’aide d’un microscope.

Ils offriront également des tutoriels pour dresser un meilleur portrait de la réalité, que ce soit en jardinage, en bricolage ou encore en construction.

«Quand on regarde des tutoriels, ç’a donc bien l’air beau, ç’a donc bien l’air facile. Nous, on ne se gêne pas pour montrer les défis», explique Jean-Sébastien.

Puis, ils travailleront sur un gros projet qui pique déjà la curiosité. Un exemple? La fabrication d’un concentrateur solaire avec une coupole satellite recouverte d’un papier métallique.

«Ç’a super bien été. On a fait fondre de l’aluminium, on a “cramé” des saucisses. Ç’a été une bonne réussite», se rappelle Jean-Sébastien.

Un autre? Un lourd bateau.

«On voulait expliquer la poussée d’Archimède qui fait que tu peux mettre quelque chose de bien lourd dans l’eau, mais que s’il y a assez d’eau poussée, ça va flotter. Pour le démontrer, on a fabriqué un bateau en fibrociment, qui a l’air d’une baignoire», ajoute Frédéric.

Éloge de la jeunesse

Ayant fait ses preuves devant les enfants et les adolescents, notamment grâce à «Volt» et «Vite pas vite», le tandem Jean-François et Frédéric continue de se tourner vers les jeunes, de les divertir, mais aussi de satisfaire leur curiosité.

«Je pense que Jean-Sébastien et moi, on est dotés d’une curiosité assez insatiable et un bon côté créatif, dit Frédéric. On retrouve ça chez les jeunes et il y a une bonne connexion.»

«Ce groupe d’âge est encore protégé de la vie, ajoute Jean-Sébastien. Ils sont toujours ouverts à l’émerveillement. leur regard est frais et réel.»

Si tout va comme prévu, on pourra découvrir l’émission «Les Joyeux Patenteux» au début de 2022, sur ICI Télé.