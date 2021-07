Le CF Montréal battu en Nouvelle-Angleterre

Le CF Montréal a subi un second revers consécutif en s’inclinant 2 à 1 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre à Foxborough samedi soir.

Montréal n’a pas été déclassé par la meilleure équipe de l’association Est, mais il regrettera de ne pas avoir profité des occasions qui se sont présentées à lui, et il y en a eu plusieurs.

Djordje Mihailovic s’est souvent trouvé impliqué dans ces occasions, mais il a toujours pris la mauvaise décision en tirant quand il devait passer et en passant quand il devait tirer.

Il s’est racheté en fin de match en réduisant l’écart de moitié à la 79e minute après le second but de Gustavo Bou (73e).

C’est dommage puisque le CF Montréal a dominé dans plusieurs aspects du jeu, mais est tout de même passé de la 4e à la 7e place dans l’Est à la suite de ses deux défaites cette semaine.

Des regrets

Si on veut résumer simplement le match, on pourra dire que le CF Montréal a cruellement manqué d’opportunisme.

« On a fait un très bon match, on a eu beaucoup d’occasions, mais on n’a pas su les mettre, a soutenu Wilfried Nancy. On n’a pas été bons dans la prise de décision et dans le dernier geste. »

L’entraîneur-chef montréalais avait par ailleurs des doléances à adresser au corps arbitral au sujet du second but de Bou.

« Pour nous, il y a une faute claire sur le second but, on doit au moins aller consulter la reprise. »

Situation inquiétante

Montréal a connu un bon départ contre une équipe visiblement meilleure, et le premier but de Gustavo Bou sur un laser à la 29e minute a donné un élan à la rencontre.

Mais ce que le pointage ne dit pas, c’est que les Revs ont marqué deux autres fois avant la fin de la première demie, deux buts annulés en raison de hors-jeu.

Et c’est ça qui est inquiétant puisque tout compte fait, ce sont trois ballons qui sont entrés dans le filet de James Pantemis entre la 24e et la 40e minute.

Le gardien québécois commence à montrer ses limites puisqu’il s’est souvent retrouvé en mauvaise posture, incapable de prendre la bonne décision en jugeant la trajectoire de la balle.

Si on ajoute à cela le fait que la défense prend l’eau en ce moment, on obtient un cocktail très dangereux.

La bonne nouvelle, c’est que Clément Diop était à Foxborough samedi soir.

1 2 Gardien: J. Pantemis. Défenseurs: J. Waterman, R. Camacho, Z. Bassong (remlacé par M. Kizza à la 83e). Milieu: M. Choinière (remplacé par S. Ibrahim à la 83e), V. Wanyama, E. Maciel (remplacé par A. Hamdi à la 84e), L. Lappalainen (remplacé par Z. Brault-Guillard à la 75e), D. Mihailovic. Attaquant: M. Toye (remplacé par B. Johnsen à la 8e), J. Torres. Montréal Gardien: B. Knighton. Défenseurs: B. Bye, A. Farrell, J. Bell (remplacé par AJ Delagarza JR à la 62e), C. Mafla. Milieu: W. Kaptoum (remplacé par Maciel à la 63e), M. Polster, A. Traustason (remplacé par T. McNamara à la 63e), C. Gil. Attaquant: A. Buksa (remplacé par T. Bunbury à la 36e), G. Bou. New England But MONTRÉAL : D. Mihailovic (79e)

N.-ANGLETERRE : G. Bou 2 (29e et 73e) Cartons N.-ANGLETERRE : T. McNamara (90e), C. Mafla (90e + 4) TIRS ARRÊTS MTL 4 2 NE 4 3 FAUTES HORS-JEUX MTL 7 1 NE 14 4 COINS MTL 4 NE 2

Joaquin Torres

8/10

Il tente des choses et est le plus créatif des joueurs offensifs montréalais même si ses tirs manquent de mordant. Il obtient une autre passe décisive.

Victor Wanyama

7,5/10

Il affiche sa solidité habituelle et tente quelques appuis en attaque. C’est lui qui gère le milieu montréalais.

Sunusi Ibrahim

7,5/10

Il amène beaucoup de punch quand il entre en fin de match.

Djordje Mihailovic

7/10

Il se place en bonne position pour provoquer des choses, mais joue de façon un peu trop égoïste et quand il passe, il surprend ses coéquipiers. Il se rachète en fin de match.

James Pantemis

6,5/10

Il affiche un peu plus de combativité, mais sa prise de décision demeure encore une fois un peu compliquée comme lors des derniers matchs.

Mason Toye

6,5/10

Il se trouve en bonne position pour avoir des occasions, mais il manque un peu de réalisme et est court sur plusieurs ballons.

Rudy Camacho

6,5/10

C’est un peu moins facile, mais à sa décharge il doit compenser pour deux autres centraux qui peinent un peu, ça nuit à ses performances.

Mathieu Choinière

6/10

Il ne défie pas assez Bou sur son but. Il affiche des ambitions offensives qui sont intéressantes, mais son match n’est pas assez abouti.

Emanuel Maciel

6/10

Il va devoir muscler son jeu pour avoir du succès dans cette ligue, mais il tente beaucoup de tirs.

Lassi Lappalainen

5,5/10

Malgré sa vitesse, il se trouve encore en retard sur certains jeux défensifs. L’apprentissage de la position se poursuit.

Zorhan Bassong

5,5/10

C’est encore un peu juste sur l’ensemble de la prestation. Il est en retard sur trop de situations.

Joel Waterman

5,5/10

Il manque vraiment de solidité pour être un partant trois fois en huit jours. C’est comme joueur de profondeur qu’il peut se faire justice.

RÉSUMÉ DU MATCH

DEUXIÈME DEMIE

82e minute | Gustavo Bou (NE) tente un puissant tir du pied droit, mais cette dernière rate le cadre

79e minute | Le CF Montréal réduit l’écart à un but par l’entremise de Djordje Mihailovic (MTL) avec une dizaine de minutes à jouer à la rencontre

73e minute | Gustavo Bou (NE) est oublié dans la surface et bat James Pantemis (MTL)

70e minute | Teal Bunbury (NE) y va d'une frappe à contre-courant et rate de peu

67e minute | Emanuel Maciel (MTL) tente à nouveau sa chance, cette fois du pied droit

64e minute | Emanuel Maciel (MTL) y va d'une belle frappe du pied gauche provenant de l'extérieur, mais en vain

58e minute | Mathieu Choinière (MTL) rate coup sur coup deux occasions de la zone payante

57e minute | Arnór Ingvi Traustason (NE) rate sa demi-volée de peu positionné seul dans la zone de réparation

56e minute | Carles Gil (NE) tente une frappe, mais sans succès

51e minute | Carles Gil (NE) voit son tir de loin être bloqué devant le filet de James Pantemis (MTL)

46e minute | Début de la deuxième demie

PREMIÈRE DEMIE

42e minute | Brad Knighton (NE) réalise une brillante parade afin de bloquer l'attaque de Joaquín Torres (MTL)

34e minute | Mason Toye (MTL) rate de peu d'une frappe du pied gauche

29e minute | Gustavo Bou (NE) inscrit un filet de toute beauté à l'aide d'un véritable boulet de canon

26e minute | Carles Gil (NE) marque, mais voit la décision être renversée en raison d'un hors jeu

24e minute | Brandon Bye (NE) rate le cadre d'une puissante frappe du pied droit

21e minute | Dur contact entre le gardien James Pantemis (MTL) qui tentait de repousser le ballon et Adam Buksa (NE)

8e minute | La tentative de tir de Matt Polster (NE) est bloqué

4e minute | Djordje Mihailovic (MTL) est gourmand et préfère tenter le tir que l'option de passe à Lassi Lappalainen, mais rate à nouveau

2e minute | Djordje Mihailovic (MTL) tente une première frappe, mais rate le filet

1ère minute | Début du match

