Enquête en plein air

Qu’est-ce qu’Esther et son cousin Benjamin — qui est aussi son meilleur ami — aiment par-dessus tout ? Relever des défis et dénouer des énigmes ! Les deux rouquins sont de véritables apprentis enquêteurs. Rien ne les arrête... pas même une visite au Jardin botanique avec leur classe, qui se veut davantage instructive que mystérieuse ! Mais pas pour Esther et Ben, qui y voient l’occasion parfaite de trouver des trésors historiques et de découvrir de nouveaux insectes...

Une lecture estivale à souhait qui nous fait voir le Jardin botanique de Montréal d’une nouvelle façon, ce roman de la collection MAXI des Éditions Auzou est un vrai charme pour les jeunes lecteurs ! Cette collection convient à ceux qui poursuivent leur apprentissage de la lecture avec ses mots aux grosses lettres. Puis, avec les belles illustrations et une petite touche créative qui ne sont pas sans rappeler la bande dessinée, ce bouquin est dynamique et amusant.

L’histoire d’Esther et de Benjamin est parfaite pour préparer une prochaine visite au Jardin botanique. L’aventure des cousins débute cependant du côté de l’Insectarium, de quoi ravir les petits amateurs d’insectes de toutes sortes. Ensuite, toute la classe se dirige d’un bon pas animé vers le Jardin botanique.

Enquêter en plein cœur de la nature montréalaise

En découvrant un fait étonnant sur la construction de l’Arboretum, Esther devient convaincue que des trésors pourraient bien être cachés sous tous ces arbres majestueux... La jeune fille est donc impatiente de visiter l’Arboretum, tout en faisant un détour par le jardin des Premières-Nations, le jardin chinois et le jardin japonais. Benjamin, quant à lui, en profite pour dessiner des croquis des fleurs qu’il observe sur son passage et qu’il trouve les plus ravissantes, afin d’offrir les dessins en cadeau à sa mère, pour son anniversaire.

Puis, ils ne cessent de croiser le chemin d’une dame au drôle de chapeau vert lime... Qui est-elle ?

Charmante et divertissante, cette lecture donne le goût de vivre pleinement chacune des secondes de l’été ! Dans la même collection : Le manoir aux secrets et Mystères au château Frontenac.

À LIRE AUSSI

Le cœur rouge et or de Nestor

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Renee Wilkin fait ses débuts en littérature jeunesse, avec ce superbe album qui célèbre la diversité et l’acceptation. Nestor aura bientôt six ans. Le plus beau cadeau qu’on pourrait lui faire, c’est de le laisser célébrer vêtu de sa robe jaune, son bouclier doré en main ! Cependant, Nestor est inquiet, car il n’a pas envie que ses amis se moquent de lui, dans sa robe... Il a déjà remarqué, à l’école, que son intérêt partagé pour les camions et pour les habits de princesse semblait surprendre les autres. Renee signe une histoire des plus touchantes, pour briser les stéréotypes de genre.

La préhistoire du Québec

Photo courtoisie

De nombreux ouvrages littéraires explorent la préhistoire. Mais qu’en est-il de la préhistoire du Québec ? L’étudier et la présenter sous forme d’albums jeunesse illustrés avec humour est une idée géniale. Les jeunes lecteurs seront fascinés par ces trois tomes, le premier abordant les dinosaures et les animaux disparus ; le deuxième, les météorites, les roches et les fossiles ; et le troisième, les cataclysmes et les changements climatiques. Saviez-vous que les continents dérivent à la même vitesse que les ongles poussent et qu’il y a 4,3 milliards d’années, le ciel était orangé ? Un trio d’albums qui gagne sa place dans la bibliothèque familiale !

À qui appartiennent les nuages ?

Photo courtoisie

« À cette époque de ma vie, chaque fois que je fermais les yeux, j’avais l’impression de rater quelque chose. Comme si on profitait de mon absence pour abîmer un peu plus le monde. » Ouf, ce passage bouleversant d’un album jeunesse tout aussi bouleversant, mais d’une beauté inouïe... À qui appartiennent les nuages ? est le récit de Mila, neuf ans, qui a quitté son pays natal avec sa famille. Ce pays où une guerre faisait rage et avait transformé les journées en files interminables... Et où le ciel était un triste tableau constellé de nuages sans adresse. Quel sublime ouvrage poignant !

La recette secrète... pour fabriquer les bébés !

Photo courtoisie

Comment fabrique-t-on les bébés ? Une question qui franchit les lèvres de chaque enfant. Certains parents sont plus créatifs que d’autres pour y répondre ! L’histoire de cet album détient probablement l’une des réponses les plus farfelues à cette question... Quand le père de Violine lui explique que chaque enfant est créé à partir d’une recette unique qui comporte des ingrédients soigneusement sélectionnés, l’imagination de la petite se met à vagabonder. Le lendemain, à l’école, ses camarades de classe et elle explorent chacun la recette alimentaire qui aurait pu les créer ! Un album original, rigolo et mignon qui fait sourire.