Est-ce que c’est normal d’avoir besoin d’air quand on est en couple?

Oui, oui, oui et re-oui ! Cela peut sembler être un thème – ou un défi – bien particulier pour des gens qui ont l’habitude de TOUT faire ensemble TOUT le temps. Ces personnes sont si habituées à être TOUT le temps ensemble, qu’elles ne s’aperçoivent plus qu’elles ont des besoins bien personnels. L’individualité se fondant alors dans cet océan d’amour !

Donc malgré le fait qu’il soit naturel d’avoir besoin d’air quand on est en couple, il est également possible de se questionner sur la viabilité du couple lorsque cet air vient à manquer.

Le « nous » qui remplace le « je »...

Avoir le sentiment que les réalités se fondent l’une dans l’autre peut donner une impression de « magie », spécialement en début de relation... mais gare aux relations cannibales ! Se nourrir des intérêts de l’autre et les faire siens représente sans doute un piège dans lequel il vaudrait probablement mieux éviter de tomber. Un désir sexuel, au sein d’une relation, a besoin de plusieurs ingrédients pour éclore, mais le « manque d’oxygène », au sens figuré bien entendu, n’en est pas un.

Raison de plus pour s’assurer que chacun demeure un individu à part entière, n’aimant pas toujours toutes les mêmes choses, mais se plaisant toutefois à partager de nombreux points communs.

Le plaisir de savoir que le ou la partenaire a des intérêts différents est génial – cela contribue à alimenter le mystère et la découverte de l’univers de l’autre. La liberté de savoir que les goûts et les intérêts personnels sont respectés peut donner des ailes pour certaines personnes et mettre la table notamment pour le dépassement de soi dans un climat de confiance.

Il s’avère donc intéressant pour les partenaires de prendre du temps pour évacuer le stress en dehors de la bulle du couple. Puisque c’est aussi ça, prendre de l’air... jaser avec des amis, rigoler en allant voir un film tout seul ou s’attarder dans les allées d’un magasin préféré et pourquoi pas... admirer le rocher Percé ! Bref, se faire plaisir sans culpabiliser !

Prendre de l’air c’est se ressourcer, individuellement, se refaire des forces, vivre pour soi cette vie qui vous appartient. Avoir besoin de prendre l’air lorsqu’on est en couple est donc tout à fait sain, il suffit de trouver le bon pas de danse !

L’équilibre, cet élément crucial

L’important pour un couple c’est de pouvoir avoir un équilibre : vie de couple, vie de famille, loisirs personnels, etc. Toutes les sphères de vie méritent d’être mises à contribution. Au sein de plusieurs relations, il est entendu que les périodes déterminées pour vivre des expériences en solo ne doivent en rien compromettre la santé du couple.

En effet, une personne qui se fait plaisir le fait pour elle et n’agit pas contre son couple (à moins, bien entendu, de vivre une relation malsaine). Le plaisir réside alors en partie dans le fait qu’une alternance entre les besoins et les intérêts de chacun côtoie une facilité à naviguer sur la mer, parfois agitée, de la vie de couple !

Bonnes vacances !