La poutine de minuit à la saveur Ted Lasso

S’il est question de « midnight poutine » dans Ted Lasso, c’est grâce à Moe Jeudy-Lamour. L’acteur québécois reprend son rôle de joueur de soccer montréalais dans l’irrésistible comédie, qui revient pour une deuxième saison sur Apple TV+.

Joint au téléphone, le comédien de 34 ans vante – avec raison – la série qui recevait, la semaine dernière, 20 nominations aux Emmy Awards.

« C’est tellement lumineux. Ça envoie un message positif, plein de bonté et d’humilité, qui résonne chez les gens. »

Brossant le portrait d’un coach de football universitaire américain aux commandes d’une équipe professionnelle de soccer britannique, Ted Lasso connaît un succès critique et populaire depuis son lancement en 2020. Moe Jeudy-Lamour y campe Thierry Zoreaux, le gardien de but canadien-français du club.

« Quand Jason (Sudeikis, cocréateur, coauteur et star de Ted Lasso) m’a dit que j’allais faire le gardien de but de l’équipe, j’étais comme : “Ça serait plus cool d’être un attaquant...” Mais ensuite, j’ai compris. Je n’ai pas besoin de courir toute la journée quand on tourne les scènes de jeu. Je reste dans mon but. Je regarde les autres de loin. C’est un bon deal ! » raconte-t-il à l’autre bout du fil.

Moe Jeudy-Lamour aime bien dire qu’il doit son rôle dans Ted Lasso à Montréal. En effet, c’est en 2014, lors du tournage du film américain Race au Québec, qu’il s’est lié d’amitié avec Jason Sudeikis.

« Je lui ai fait visiter Montréal. Je l’ai amené partout en ville. On est devenus proches. »

Les deux hommes ont gardé contact au fil des années. C’est ainsi que Moe Jeudy-Lamour a entendu parler de Ted Lasso avant toute la planète.

Improvisation

Les fidèles de Lasso remarqueront que l’expression « midnight poutine » (poutine de minuit) – improvisée par Moe Jeudy-Lamour lors d’une prise et gardée au montage – effectue un retour en force en début de deuxième saison.

« Cette expression vient 100 % de moi, déclare celui qui prononce quelques mots en québécois au cours du premier épisode. J’y avais pensé juste avant qu’on tourne la scène. Jason aime bien improviser. C’est un génie dans ce domaine. Ça crée des moments exceptionnels. »

Les tournages des 12 nouveaux épisodes se sont déroulés à Londres plus tôt cette année, entre janvier et juin. La pandémie a passablement compliqué l’aventure, mais Moe Jeudy-Lamour et toute l’équipe s’en sont sortis indemnes.

« On avait des tests trois fois par semaine, indique le comédien. On devait porter le masque entre chaque prise. On restait chacun dans notre coin. Au début, c’était vraiment tough, mais on a fini par s’habituer. »

D’aussi loin qu’il se souvienne, Moe Jeudy-Lamour a toujours voulu devenir acteur.

« Quand on était jeunes, mon frère et moi, on regardait tout le temps la télé. On pouvait regarder trois films par jour. On adorait ça ! On s’amusait à faire semblant qu’on tournait des scènes de films, etc. »

Malgré cette passion évidente, c’est vers le droit qu’il s’est dirigé quand l’heure des choix est arrivée.

« Je voulais devenir avocat jusqu’à ce que j’entre à l’Université Concordia. J’étais en sciences politiques et j’ai réalisé que je n’avais pas envie de faire du 9 à 5. Ce n’était pas pour moi. »

Le rêve américain

Plus déterminé que jamais à percer dans le milieu, Moe Jeudy-Lamour a ensuite décroché quelques rôles secondaires en faisant la navette entre Montréal et Toronto.

En français au Québec, il est apparu aux génériques de séries comme Unité 9, District 31, 19-2 et Victor Lessard. Il s’est aussi retrouvé dans X-Men : Days of Future Past.

« J’étais à côté de Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart et Ian McKellen, et j’ai réalisé que mon rêve était quelque chose de possible. »

Aujourd’hui, Moe Jeudy-Lamour poursuit sa carrière loin des siens, en Californie. Il habite à Los Angeles depuis quatre ans. Il revient à Montréal de temps en temps pour visiter sa mère et revoir ses proches.

« Un ami acteur m’a déjà dit : “Tu peux rester au Canada. Tu vas travailler. Tu vas avoir de bons rôles. Mais pour gagner le Super Bowl, tu dois aller aux États-Unis.” C’est ce que j’ai fait. »

Toujours aussi gagnant

Un an après avoir été conquis par Ted Lasso, on craignait que Jason Sudeikis et compagnie nous servent une suite inférieure aux attentes. On appréhendait la fameuse baisse de qualité souvent observée quand l’équipe derrière un succès-surprise tente de trop en faire pour recréer la magie des débuts.

Heureusement, on avait peur pour rien. La deuxième saison de Ted Lasso exerce un charme toujours aussi irrésistible. C’est ce qu’on retient après avoir regardé les trois premiers épisodes qu’Apple TV+ a dévoilés aux médias. Épisodes qui sont en ligne depuis le vendredi 23 juillet.

Lasso de côté

La première saison de Ted Lasso s’était terminée avec l’échec du AFC Richmond, le club de soccer (ou football européen) que l’entraîneur devait remettre en selle en banlieue de Londres. La suite reprend quelques mois plus tard, alors que l’équipe accumule les matchs nuls en division inférieure.

Les premiers épisodes mettent quelque peu Lasso de côté pour permettre aux personnages secondaires (qui nous avaient manqué) de briller davantage.

Ainsi, la propriétaire du club, Rebecca (Hannah Waddingham, qu’on regarde différemment depuis qu’on a réalisé qu’elle jouait la religieuse voilée qui disait « Honte ! » à Cersei durant sa marche nue à travers la ville dans Game of Thrones), essaie de trouver l’amour. Blessé au genou, l’ex-capitaine Roy Ken (Brett Goldstein) coache maintenant – avec son intensité habituelle – une équipe de soccer composée de fillettes de huit ans, pendant que Keeley (Juno Temple) l’encourage à devenir commentateur télé.

Du côté des joueurs actifs, Dani Rojas (Cristo Fernandez) peine à chasser un drôle de traumatisme, et Sam (Toheeb Jimoh) voit son intégrité mise à rude épreuve.

Quant au bébé gâté de Jamie Tartt (Phil Dunster), son sort est tellement délicieux qu’on refuse de l’éventer. Vous nous remercierez en voyant la surprise.

Soulignons enfin l’arrivée d’une psychologue sportive bourrée de potentiel interprétée par Sarah Niles.

Beaucoup de cœur

Permettez-nous d’insister : pas besoin d’aimer le soccer – ou même le sport en général – pour apprécier Ted Lasso. Il suffit d’affectionner les comédies chaleureuses et réconfortantes, un genre difficile à maîtriser, car trop souvent, les auteurs cofondent bons sentiments avec excès de mièvrerie.

Les amateurs d’humour grinçant et caustique n’y trouveront peut-être pas leur compte, mais parions que plusieurs finiront par craquer. En effet, on voit mal comment quelqu’un pourrait rester de marbre devant autant de cœur.

La deuxième saison de Ted Lasso est offerte en version originale anglaise et française sur Apple TV au rythme d’un épisode par semaine.