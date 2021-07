Lac des Sables: ce domaine des Laurentides à vendre 4 799 000$

Cette magnifique propriété au bord du lac des Sables dans les Laurentides, à vendre pour 4 799 000$, ressemble à un véritable village-vacances.

Dans sa totalité, la majestueuse demeure comprend trois chambres principales, six autres chambres et sept salles de bains.

Tel un resort coté cinq étoiles, l’endroit possède un terrain à faire rêver. Avec sa piscine creusée et son espace lounge, les futurs propriétaires pourront recevoir famille et amis sans se soucier de manquer d’espace.

Deux cuisines sont mises à la disposition de tous et l’îlot de la cuisine principale peut accueillir, à lui seul, jusqu’à 12 invités.

La vue sur le lac est à couper le souffle et plusieurs pièces de la maison peuvent en profiter grâce à la généreuse fenestration. La véranda est impressionnante et vous permet de profiter de la vue, beau temps mauvais temps.

Les plafonds cathédrale de l’endroit ajoutent à l’aspect somptueux de la demeure.

En plus de se trouver sur un terrain privé et calme, l’endroit se situe à une distance de marche du centre-ville de Sainte-Agathe-des-Monts, où se côtoient cafés, boulangeries, restaurants et services.

Cette majestueuse propriété est à vendre par Engel & Volkers Tremblant pour 4 799 000$.