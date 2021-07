Les Rays échappent une occasion

Impliqués au plus fort de la course pour le premier rang de la division Est de l’Américaine, les Rays de Tampa Bay ont laissé filer une belle opportunité, dimanche à Cleveland, s’inclinant 3 à 2 contre les Indians.

Les visiteurs ont amorcé la huitième manche avec une avance de 2 à 1, mais à son tour au bâton, l’équipe locale a ajouté deux points au tableau pour enlever les honneurs du match.

Harold Ramirez a d’abord poussé Cesar Hernandez au marbre, grâce à un simple. Bobby Bradley a ensuite produit le point victorieux sur un ballon-sacrifice.

Au début de la rencontre, plus précisément dès la première manche, Hernandez avait lui-même produit l’autre point des siens en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Au monticule, le partant des Indians Triston McKenzie est celui qui a permis les deux points des Rays, dont un à la suite d’une longue balle du nouveau venu de la formation de la Floride, Nelson Cruz, acquis des Twins du Minnesota, jeudi. La victoire est toutefois allée au dossier du releveur James Karinchak (7-2).

Dans le camp des Rays, le partant Ryan Yarbrough a très bien fait en sept manches de travail, accordant seulement un point sur cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi retiré six frappeurs sur des prises. C’est toutefois Matt Wisler qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche, lui qui a permis deux points après avoir seulement pu enregistrer un retrait.

Un rare balayage pour les Orioles

Au Camden Yard, les Orioles de Baltimore ont vaincu les Nationals 5 à 4 et ont ainsi balayé la série de trois matchs les opposant au club de Washington.

Il s’agit seulement de la troisième fois en 2021 que l’équipe du Maryland passe un coup de balai sur l’une de ses séries.

Pour réussir l’exploit contre les «Nats», les Orioles ont inscrit deux points en neuvième manche. Ce sont Pat Valaika et Ramon Urias qui ont joué les héros pendant cet ultime engagement.

Précédemment, Trey Mancini, Maikel Franco et Ryan McKenna ont tous obtenu des circuits en solo chez les vainqueurs. Ryan Zimmerman a quant à lui produit tous les points des perdants.

La victoire est allée à la fiche de Cole Sulser (3-1), alors que le revers a été encaissé par Brad Hand (5-4).

Les Red Sox au sommet

Au classement de la division Est de l’Américaine, les Red Sox de Boston ont repris, seuls, les commandes de la division, grâce à leur gain, jumelé à la défaite des Rays.

Les Rays détiennent tout de même le premier billet «wild card» donnant accès aux éliminatoires.

Pour leur part, les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto ont poursuivi leur glissade, eux qui accusent respectivement neuf et 9,5 matchs de retard sur le premier rang, ainsi que quatre et 4,5 matchs de retard sur la dernière position «wild card» donnant accès aux éliminatoires.