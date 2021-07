Les urgences de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache à éviter

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides demande à la population d’éviter les urgences de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache pour ce qui est des problèmes de santé non urgents.

En raison des taux d'occupation élevés dans ces deux hôpitaux, le CISSS demande à la population d'opter pour d'autres solutions avant de se présenter aux urgences.

Toutefois, les cas urgents pourront être pris en charge dans ces deux centres hospitaliers.

«Une personne dans une situation critique et instable est bien sûr toujours invitée à se rendre à l’urgence. Nous ne voulons en aucun cas priver une personne des soins essentiels dont elle a besoin», affirme Raymonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.