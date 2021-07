Montréal: plusieurs lignes du métro interrompues en urgence

Les lignes verte, jaune et orange du métro montréalais ont été interrompues pendant une bonne partie de la fin d’après-midi, dimanche, en raison de fumée présente sur le réseau.

La ligne orange qui dessert de Montmorency à Côte-Vertu a été la première à avoir connu une interruption de son service, peu après 15 h.

«Interruption de service prolongée ligne orange entre Côte-Vertu et Lionel-Groulx. [Intervention] services médicaux d’urgence», avait alors indiqué la Société de transport de Montréal (STM) sur Twitter.

Quelques minutes après un retour à la normale, peu après 15 h 30, la même ligne a été stoppée, cette fois-ci entre les stations Bonaventure et Beaubien. Une intervention des services d’urgence était une fois de plus en question, avant de revenir au service habituel un quart d’heure plus tard.

La ligne verte a également connu plusieurs perturbations en fin d’après-midi, une première fois peu avant 16 h entre les stations Lionel-Groulx et Honoré-Beaugrand, ce qui représente une vingtaine de stations concernées.

Un dégagement de fumée aurait par la suite forcé la fermeture complète de la ligne entre les terminus d’Angrignon et Honoré-Beaugrand, puis partielle entre Peel et Pie-IX.

«Interruption de service ligne verte entre Peel et Pie-IX. Dégagement de fumée», a mentionné la STM sur Twitter en début de soirée.

Le service aurait toutefois repris son cours normal sur la ligne vers 18 h 10, a précisé la STM, toujours sur Twitter.

Et la ligne jaune n’a pas échappé à une fermeture partielle aux alentours de 16 h entre les stations Longueuil et Berri-UQAM, et ce, pendant une dizaine de minutes. Après avoir repris son cours normal, la même partie de la ligne a connu une autre interruption en raison d’un dégagement de fumée vers 18 h.

Toutes les lignes du métro montréalais ont cependant affiché un service normal aux alentours de 18 h 30 selon le site web du service de transports de la métropole.